Dünya Ülkelerini Gezen Turistlerin Gittiklerine Bin Pişman Olduğu 15 Yer
Dünya Ülkelerini Gezen Turistlerin Gittiklerine Bin Pişman Olduğu 15 Yer
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Popüler olup artık tam bir turist tuzağına dönüştüğünü düşündükleri yerleri paylaşarak bizi dolandırılmaktan kurtaracak tavsiyelerini yaplaşan kişilerden derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Hollywood Bulvarı tamamen bir çöplük. Los Angeles'a gidip yolları oraya insanlar için her zaman üzülüyorum. Bir yer nasıl bu kadar ünlü olup kötü olabilir?"
2. "Piramitleri gezmek çok rahatsız edici bir deneyim, inanamayacağınız kadar tacize uğruyorsunuz ve herkes paranızın peşinde."
3. "Her ülkede en az bir tane balmumu heykel müzesi var ve tamamen zaman kaybı. Hala hayatta olan şarkıcı ya da oyuncuların heykeline ne gerek var?"
4. "İngiltere'deki Plymouth Kayası'nı görmeye tenezzül etmeyin. 1620 yılından kalma olması olası değil ve oldukça küçük bir taş."
5. "Mısır'a gidip de memnun kalan tek bir turist ile konuşmadım."
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6. "Titanik gemisinin kalıntılarını ziyaret etmenin mantığı yok, özür dilerim. O yüzden böyle bir tehlikeye atılmayın."
7. "Plajıyla meşhur Myrtle Beach, dizilerde ve filmlerde gösterildiği kadar etkileyici değil. Ayrıca insan dolu; manzaranın tadını çıkarmanız zor."
8. "Times Meydanı çoğu kişinin hayallerini süslese de, orada yankesicilere ve kalabalık altında ezilmemeye dikkat etmeniz gerek."
9. "Elbette Galata Kulesi'ni yakından görmenizi tavsiye ederim ama etraftaki mekanlar sağ olsun kalabalıktan geçilmiyor..."
10. "Dubai'nin ruhu olmayan bir şehir olduğunu düşünüyorum. Her şey çok yapay ve asla insana estetiksel bakımdan bir zevk vermiyor."
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11. "Rushmore Dağı, insanı etkilemek yerine epey geriyor. Ayrıca o kadar uzaktan görebiliyoruz ki, küçücük kalıyor."
12. "Belki de benim kültürsüzlüğümden kaynaklı ama Stonehenge'i görmek için bu kadar çabaya değmez."
13. "Pisa Kulesi iyi, güzel ama etraftaki insanların poz verme yarışından dolayı tam görebilmek resmen eziyet gibi..."
14. "Paris'teki Louvre müzesini herkesin ziyaret etmesi gerektiğini düşünsem de, maalesef tüm gün bekleseniz de Mona Lisa tablosunu görmeniz çok zor."
15. "Size kötü bir haberim var: Disneyland çocukluğumuzu süslediği gibi muhteşem bir yer değil. Aksine her yetişkin oradan nefret ediyor."
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