Dışarıdan Güllük Gülistanlık Gibi Görünse de Zaman Zaman Tehlikeli Olabilen 15 Ülke
Dışarıdan Güllük Gülistanlık Gibi Görünse de Zaman Zaman Tehlikeli Olabilen 15 Ülke
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Dünya üzerindeki trafik ölümlerinde ilklerde olan Vietnam ve Tayland'ı ziyaret ederken kesinlikle trafikte çok dikkatli olmaya bakın."
2. "Avusturalya gibi korkutucu böceklerimizle meşhur olmasak bile Yeni Zelanda'da olan en korkutucu şey ozon tabakasındaki devasa delik. Cildinizde yanıklar oluşması için yarım saat güneşte durmanız yeterlidir."
3. "Hollanda ne kadar turistler için güvenli bir yer olarak bilinse de burayı ziyaret ederken dikkatli olmanız gerekiyor çünkü şehirde turistlere tehlikeli uyuşturucular satan çeteler dolanıyor."
4. "Norveç'in turistler için tehlikeli olan kısmı tabii ki de Norveç'in doğasıdır. Çocuğu kişi buraya soğuğa karşı yetersiz ekipmanlarla geliyor ve bu yüzden de fotoğraf çekmek için çıktıkları yolculuklardan sağ çıkamayabiliyorlar."
5. "Avustralya'nın insanlardan uzak olan kısımlarını ziyarete çıkmak isteyen kişiler şunu unutmamalı. Hazırlıklı değilseniz ve özellikle de ilk yardım kitiniz yoksa buranın doğası size acımayacaktır. Yazın havalar burada çöl sıcaklığına ulaşabilmektedir."
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6. "Trinidad adaları cennet gibi olsa da ülkenin başkentinde çok tehlikeli yerler bulunabiliyor. Turist avlarına çıkan çeteler başınıza bela olabiliyor."
7. "Köfteleri ve güzel şehirleriyle meşhur olan İsveç'te hiç aklınıza gelmeyecek bir tehlike bulunuyor. Yoldayken her an arabanızın önüne yüzlerce kilo ağırlığında bir geyik atlayabilir."
8. "Amerika'nın bazı diğer eyaletleri olmakla birlikte Arizona eyaleti manzaralarıyla mükemmel bir yer olsa bile sıcaklığıyla çok kolay bir şekilde ölümcül olabiliyor."
9. "İzlanda uzaklardaki bir cennet gibi olsa bile çetin doğası ve soğuğuyla birlikte acımasız olabiliyor. Burada dağ tırmanışlarına çıkan veya doğa keşiflerine çıkan turistler hazırlıksız oldukları durumlarda hayatlarını kaybedebiliyor."
10. "Tehlikeli sayılmasa da İrlanda'nın büyük bir asosyallik problemi var ve devlet bu sorunu görmezden gelmeyi tercih ediyor. Çoğu kişi işe gitmek dışında dışarda başka bir yere gitmiyor."
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11. "Jamaika en çok sevdiğim ülkelerden birisidir ancak ülke şu anda ciddi bir kapkaççılık ve hırsızlık sorunuyla boğuşuyor."
12. "Everest dağı ile meşhur olan Nepal kesinlikle çok güzel bir yer ancak her yıl dağı tırmanmaya çalışırken hayatını kaybeden turistlerin sayısı kesinlikle yüksek bir seviyede."
13. "Japonya'nın çok güvenli bir yer olduğu algısı kesinlikle yanlıştır. Yaşanan çoğu olay polise bildirilmediği için dışarıdan güvenli bir yer olarak biliniyor."
14. "Papua Yeni Gine ne kadar cennet gibi bir yer olarak gözükse de kadınlar için çok güvenli bir yerde değildir. Turist kadınların burada dikkatli olmaları öneriler."
15. "Brezilya her ne kadar futbol ile ünlü olsa da kesinlikle içinde tehlikeler barındıran bir yerdir. En büyük tehlikelerden bir tanesi de karteldir."
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