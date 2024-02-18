Uykusunda Konuşan Partnerlerinin Söylediği Şeyleri Paylaşarak Hem Güldüren Hem Korkutan 17 Kişi
Uykusunda Konuşan Partnerlerinin Söylediği Şeyleri Paylaşarak Hem Güldüren Hem Korkutan 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Uykularında konuşan kişilerden duydukları en sıra dışı şeyleri anlatarak hepimizi hem güldüren hem de ürküten kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Eşimin uyuduğunu yataktayken bana sırtını dönüp güveç tariflerinden bahsetmeye başlayınca anlıyorum. Her seferinde güveç tarifi oluyor ve işin komik kısmı da şuana kadar hiç güveç yapmamış olması."
2. "Kız arkadaşım bir keresinde bağırarak 'Sana tırmanmayı öğreteceğim' dedi ve sonra tekrardan horlamaya döndü..."
3. "Eşim mağazada çalıştığı için uykusunda ürün satışlarından bahsediyor. Bir keresinde bana bile bir şeyler satmaya çalışmıştı."
4. "10 yaşındaki oğlum bana 'Seni çok seviyorum ama bir dinozor istiyorum' demişti..."
5. "Eşim pilot olduğu için her seferinde uykusunda havaalanlarından bahsediyor..."
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6. "Duyduğum en saçma şey birilerinin pijamalarını çaldığıydı."
7. "Eski eşim evimizin altında gömülü olduğunu iddia ettiği bir define hakkında konuşurdu. Defineyi koruyan küçük cücelerle savaşmamız gerektiğini söylerdi..."
8. "İlk okul öğretmeni eşim uykusunda benimle öğrencisiymişim gibi konuşurdu..."
9. "Bir keresinde eşim kafamı okşayarak 'kimmiş dünyanın en tatlı kedisi' demişti..."
10. "Kız arkadaşım gördüğü garip rüyalarla meşhur birisidir. Bir keresinde uykusunda bana yatağın altında temizlik yapan rakunlar olduğunu söylemişti."
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11. "Erkek arkadaşımdan en çok duyduğum şey 'penguenlere şapka takamazsın!' Bunu uykusunda neredeyse haftada 3 defa söyler."
12. "Eşim bir keresinde uykusunda pencerenin önünde bize bakan kim diye sormuştu. O gece tek lafıyla uykumu kaçırmayı başarmıştı..."
13. "Eşim mantarları çok sevdiğini söyleyip gülmüştü ve eşimin normalde mantarları hiç sevmez..."
14. "Benim erkek arkadaşımın uykusunda tek konuştuğu şey futbol..."
15. "Kuşlar gerçek değil. Kuşlar devletin bizi gözetlemek için ürettiği dronlar."
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16. "Eski erkek arkadaşım bir keresinde 'Tuşların kralıyım. Tüm tuşlara bastığım zaman dünya benim olacak' demişti."
17. "Annemin dediğine göre uykumda bulut avlamaktan bahsediyormuşum."
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