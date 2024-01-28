Ünlü Oyuncuları Neredeyse Mesleği Bırakma Noktasına Getiren 15 Film
Ünlü Oyuncuları Neredeyse Mesleği Bırakma Noktasına Getiren 15 Film
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/movi...
Aktörlük bazıları için ne kadar kolay gibi gözükse de çok farklı zor yönleri olan bir meslektir. Bazı yönleri vardır ki seti terk ettirebilir. Hadi hep birlikte bazı aktörlerin kariyerleri boyunca yaşadıkları meslekten soğutan deneyimleri nelermiş görelim...👇
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1. Jacob Elordi The Kissing Booth filminden sonra neredeyse oyunculuğu bırakıyordu.
2. Robert Pattinson'ın Twilight seçmelerine katılması neredeyse oyunculuğu tamamen bırakmasına sebep oluyordu.
3. Margot Robbie, The Wolf of Wall Street filminden sonra yaşadığı mahremiyet eksikliğinden o kadar nefret ediyordu ki neredeyse sektörden ayrılıyordu.
4. Jessica Alba, Fantastik Dörtlü'yü çektikten sonra oyunculuğu neredeyse tamamen bıraktığını anlattı.
5. Anya Taylor-Joy, Emma filminde oynadıktan sonra filmin kendisi için çok fazla travma uyandırdığı için neredeyse oyunculuğu bırakıyordu söyledi.
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6. Emma Watson hem okuluna odaklanmak istediği hem de rolünün getirdiği aşırı şöhretten hoşlanmadığı için neredeyse Harry Potter'ı bırakıyordu.
7. Jennifer Aniston ismini söylemekten kaçındığı bir yapımdaki rolü yüzünden neredeyse mesleği bırakmak istediğini söyledi.
8. Christian Bale, çocuk yaşta şöhretin çok rahatsız edici olması nedeniyle 13 yaşında başrol olarak oynadığı Empire of the Sun filminden sonra neredeyse oyunculuktan vazgeçiyordu.
9. Freddie Prinze Jr., Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum filmindeki rolünün "en iyi deneyim olmadığını" ve bu da onu kariyerine devam edip edemeyeceğini merak etmeye yönelttiğini bildirdi.
10. Chris Evans, Puncture filmini çekerken o kadar endişeliydi ki, sektörü bırakıp bırakmaması gerektiğini düşünüyordu.
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11. Juno ve Superbad gibi ünlü filmler neredeyse Michael Cera'nın işten ayrılmasına sebep oluyordu.
12. Asa Butterfield, "Çizgili Pijamalı Çocuk" filmindeki rolünden çocukken "sadece oyunculuk olduğunu bilmesine rağmen" rahatsız olmuştu.
13. Cate Blanchett, Tár filminden sonra neredeyse işi bırakıyordu.
14. Daniel Day-Lewis Phantom Thread filminden sonra gerçekten de istifa etti.
15. Hayden Christensen, Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı filmi sonrasında aktörlükten az çok da olsa elini çekti.
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