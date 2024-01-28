Ünlü Oyuncuları Neredeyse Mesleği Bırakma Noktasına Getiren 15 Film

Yaptığı bir konuşmada filmden sonra edindiği ünü hak etmiyor gibi hissettiğini belirten oyuncu 'Sanki ünümü ben hak etmedim de birileri bana verdi gibi hissediyorum' diye belirtti. Aktörlüğe geçici olarak ara veren oyuncu 'Bu ara belki de kariyerime zarar verecek ama en azından geri geldiğimde kendi ellerimle hak ettiğim yere geri gelmiş olacağım ve bu güzel bir şey' diye belirtti.