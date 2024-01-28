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Ünlü Oyuncuları Neredeyse Mesleği Bırakma Noktasına Getiren 15 Film

Ünlü Oyuncuları Neredeyse Mesleği Bırakma Noktasına Getiren 15 Film

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 20:01

Aktörlük bazıları için ne kadar kolay gibi gözükse de çok farklı zor yönleri olan bir meslektir. Bazı yönleri vardır ki seti terk ettirebilir. Hadi hep birlikte bazı aktörlerin kariyerleri boyunca yaşadıkları meslekten soğutan deneyimleri nelermiş görelim...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/movi...
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1. Jacob Elordi The Kissing Booth filminden sonra neredeyse oyunculuğu bırakıyordu.

1. Jacob Elordi The Kissing Booth filminden sonra neredeyse oyunculuğu bırakıyordu.

Filmin ardından şöhretinin aniden artması aktörü derinden rahatsız etti. Bir dergiye yaptığı konuşmada Jacob 'Halkın gözünde bir karakter olmaktan nefret ediyordum, kendimi marka taşıyan bir film posteri gibi hissediyordum. Bu bana özümden çok uzak hissediyordu' dedi.

2. Robert Pattinson'ın Twilight seçmelerine katılması neredeyse oyunculuğu tamamen bırakmasına sebep oluyordu.

2. Robert Pattinson'ın Twilight seçmelerine katılması neredeyse oyunculuğu tamamen bırakmasına sebep oluyordu.

Seçmelere gitar çalamamasına rağmen menajerinin zoruyla gitarla giden Pattinson çok gerildiğini bildirdi. 'Seçmelere gittiğimde elimdeki gitarı görenler bana hadi bize bir şarkı söyle dediler ve ben orda kala kaldım' diyen Pattinson seçmelerde nerdeyse odayı terk edip gideceğini ve stres yüzünden aktörlükten vazgeçmek istediğini anlattı. Ancak bir sonraki gün seçmelere gene çağırılan Pattison Edward rolünü kaptı.

3. Margot Robbie, The Wolf of Wall Street filminden sonra yaşadığı mahremiyet eksikliğinden o kadar nefret ediyordu ki neredeyse sektörden ayrılıyordu.

3. Margot Robbie, The Wolf of Wall Street filminden sonra yaşadığı mahremiyet eksikliğinden o kadar nefret ediyordu ki neredeyse sektörden ayrılıyordu.

Yaptığı bir konuşmada 'O ilk aşamalarda bir şeyler oluyordu ve her şey oldukça berbat hissettiriyordu. Anneme 'Bunu yapmak istediğimi sanmıyorum' dediğimi hatırlıyorum.' diye anlatan aktör annesinin ona 'Sanırım bundan dönmek için çok geç' dediğini anlattı.

4. Jessica Alba, Fantastik Dörtlü'yü çektikten sonra oyunculuğu neredeyse tamamen bıraktığını anlattı.

4. Jessica Alba, Fantastik Dörtlü'yü çektikten sonra oyunculuğu neredeyse tamamen bıraktığını anlattı.

Yönetmen Tim Story'nin oyuncunun bir sahnede ağlama şeklini pek beğenmediğini söyleyen Alba yönetmenin ona 'Ağlaman fazla gerçekçi görünüyor. Çok acı verici görünüyor. Ağlarken daha güzel olabilir misin? Güzelce ağla Jessica. Yüzünü büzüştürme. Sadece düzgün bir şekilde ağla. Gözyaşlarını CGI olarak ekleriz' dediğini anlattı.

5. Anya Taylor-Joy, Emma filminde oynadıktan sonra filmin kendisi için çok fazla travma uyandırdığı için neredeyse oyunculuğu bırakıyordu söyledi.

5. Anya Taylor-Joy, Emma filminde oynadıktan sonra filmin kendisi için çok fazla travma uyandırdığı için neredeyse oyunculuğu bırakıyordu söyledi.

Filmde oynarken oynadığı karakter için uygun olmadığını, kariyerinde hep dışlanmış karakterleri oynamaya alışkın olduğunu bildiren Anya 'galiba bu bazı nedenlerden dolayı bir çocukluk travmamı tetikledi ve rolü oynayamayıp, insanları hayal kırıklığına uğratacağım endişeleriyle günlerce uyuyamadım' dedi.

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6. Emma Watson hem okuluna odaklanmak istediği hem de rolünün getirdiği aşırı şöhretten hoşlanmadığı için neredeyse Harry Potter'ı bırakıyordu.

6. Emma Watson hem okuluna odaklanmak istediği hem de rolünün getirdiği aşırı şöhretten hoşlanmadığı için neredeyse Harry Potter'ı bırakıyordu.

7. Jennifer Aniston ismini söylemekten kaçındığı bir yapımdaki rolü yüzünden neredeyse mesleği bırakmak istediğini söyledi.

7. Jennifer Aniston ismini söylemekten kaçındığı bir yapımdaki rolü yüzünden neredeyse mesleği bırakmak istediğini söyledi.

2020'de Hollywood'dan ayrılmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Jennifer, 'Son iki yıldır aklımdan daha önce hiç olmadığı kadar geçtiğini söylemeliyim' dedi. Bunun 'senaryosu hazır olmayan' bir projeden sonra gerçekleştiğini söyleyen Jennifer maalesef ki hangi projeden bahsettiğini açıklamadı.

8. Christian Bale, çocuk yaşta şöhretin çok rahatsız edici olması nedeniyle 13 yaşında başrol olarak oynadığı Empire of the Sun filminden sonra neredeyse oyunculuktan vazgeçiyordu.

8. Christian Bale, çocuk yaşta şöhretin çok rahatsız edici olması nedeniyle 13 yaşında başrol olarak oynadığı Empire of the Sun filminden sonra neredeyse oyunculuktan vazgeçiyordu.

Yaptığı bir açıklamada Bale, 'Mutlu değildim. Şimdi dönüp bakınca çocuk oyunculuğunun istismara dönüştüğü bir nokta olduğunu söylemekten kendimi alamıyorum.' dedi. Oyuncu ek olarak 'Çocukların bu deneyimlerinden zevk almaları gerekirken onları zorlamak bunun yanı sıra direk çocukların yaptıkları işlerden para kazanmaya çalışmak bence sıkıntılı bir durum' diye ekledi.

9. Freddie Prinze Jr., Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum filmindeki rolünün "en iyi deneyim olmadığını" ve bu da onu kariyerine devam edip edemeyeceğini merak etmeye yönelttiğini bildirdi.

9. Freddie Prinze Jr., Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum filmindeki rolünün "en iyi deneyim olmadığını" ve bu da onu kariyerine devam edip edemeyeceğini merak etmeye yönelttiğini bildirdi.

Freddie, yönetmenin kendisine 'Bu yüz ifadesini yaptığında aptal gibi görünüyorsun' gibi notlar verdiğini iddia ederek, 'Yönetmen Jim Gillespie beni bu filmde istemedi ve bunu her zaman açıkça belirtti' dedi. Sektörde ilk deneyimi olan Freddie 'İşler böyle devam ederse daha fazla dayanamam dediğimi hatırlıyorum' diye belirtti.

10. Chris Evans, Puncture filmini çekerken o kadar endişeliydi ki, sektörü bırakıp bırakmaması gerektiğini düşünüyordu.

10. Chris Evans, Puncture filmini çekerken o kadar endişeliydi ki, sektörü bırakıp bırakmaması gerektiğini düşünüyordu.

Yaptığı bir konuşmada 'Sette ilk kez mini panik atak geçirmeye başlamıştım.  Bu oyunculuk işinin benim için doğru şey olup olmadığından emin değildim, kendimi kötü hissediyordum ve bunun normal olup olmadığını düşünüyordum' diye paylaştı.

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11. Juno ve Superbad gibi ünlü filmler neredeyse Michael Cera'nın işten ayrılmasına sebep oluyordu.

11. Juno ve Superbad gibi ünlü filmler neredeyse Michael Cera'nın işten ayrılmasına sebep oluyordu.

'Beni daha ünlü yapacak işlere girmeyi bırakmak istediğim bir nokta vardı' diye anlatan oyuncu arkadaşlarımla nereye gitsem birileri beni tanıyordu ve artık bu beni rahatsız etmeye başlıyordu açıkladı.

12. Asa Butterfield, "Çizgili Pijamalı Çocuk" filmindeki rolünden çocukken "sadece oyunculuk olduğunu bilmesine rağmen" rahatsız olmuştu.

12. Asa Butterfield, "Çizgili Pijamalı Çocuk" filmindeki rolünden çocukken "sadece oyunculuk olduğunu bilmesine rağmen" rahatsız olmuştu.

Filmdeki bazı rahatsız edici sahnelerin oyuncuyu çocukken etkilediğini anlatan oyuncu 'Bu olayı hatırlamıyorum ama filmi bitirdikten sonra annem bana kendisine 'artık oyuncu olmak istemiyorum' dediğimi söyledi' diye belirtti.

13. Cate Blanchett, Tár filminden sonra neredeyse işi bırakıyordu.

13. Cate Blanchett, Tár filminden sonra neredeyse işi bırakıyordu.

Aktör, 'Sanırım bunun nedeni çok fiziksel bir rol olmasıydı, bazı sahnelerin anıları hala aklımda ve sanırım benim de birçok izleyici gibi bu sahneleri sindirmek için zamana ihtiyacım var.' diye anlattı. Sonrasında ise bir konuşmada şaka arasında 'Bir daha asla oyunculuk yapmak istemiyorum' diye belirtti.

14. Daniel Day-Lewis Phantom Thread filminden sonra gerçekten de istifa etti.

14. Daniel Day-Lewis Phantom Thread filminden sonra gerçekten de istifa etti.

'Filmi yapmadan önce oyunculuğu bırakacağımı bilmiyordum. Filmi yapmadan önce Paul ve ben çok gülerdik. Sonra gülmeyi bıraktık çünkü ikimiz de bir üzüntüye kapılmıştık. ' dedi Day-Lewis.

15. Hayden Christensen, Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı filmi sonrasında aktörlükten az çok da olsa elini çekti.

15. Hayden Christensen, Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı filmi sonrasında aktörlükten az çok da olsa elini çekti.

Yaptığı bir konuşmada filmden sonra edindiği ünü hak etmiyor gibi hissettiğini belirten oyuncu 'Sanki ünümü ben hak etmedim de birileri bana verdi gibi hissediyorum' diye belirtti. Aktörlüğe geçici olarak ara veren oyuncu 'Bu ara belki de kariyerime zarar verecek ama en azından geri geldiğimde kendi ellerimle hak ettiğim yere geri gelmiş olacağım ve bu güzel bir şey' diye belirtti.

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