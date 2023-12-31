Sevilen Oyuncuların Senaryodan Ayrılmasıyla Asidi Kaçmış Kola Tadı Veren 15 Dizi
Sevilen Oyuncuların Senaryodan Ayrılmasıyla Asidi Kaçmış Kola Tadı Veren 15 Dizi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Sevilen oyuncunun dizide ölmesi veya diziden çıkma kararı almasıyla o dizinin aynı tadı tuzu kalmıyor... Seyir sevki yarım kalmış dizileri Reddit kullanıcıları paylaştı, biz de derledik. 👇
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15. Glee (2009-2015)
14. Grey's Anatomy (2005-)
13. Bir Varmış bir Yokmuş (2011-2018)
12. The Witcher (2019-)
11. That '70s Show (1998-2006)
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10. Criminal Minds (2005-)
9. The Walking Dead (2010-2022)
8. Castle (2009-2016)
7. Misfits (2009-2013)
6. Scrubs (2001-2010)
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5. Silikon Vadisi (2014-2019)
4. Gizli Dosyalar (1993-2018)
3. House of Cards (2013-2018)
2. Dexter (2006-2013)
1. Game of Thrones (2011-2019)
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