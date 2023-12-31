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Sevilen Oyuncuların Senaryodan Ayrılmasıyla Asidi Kaçmış Kola Tadı Veren 15 Dizi

Sevilen Oyuncuların Senaryodan Ayrılmasıyla Asidi Kaçmış Kola Tadı Veren 15 Dizi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:16

Sevilen oyuncunun dizide ölmesi veya diziden çıkma kararı almasıyla o dizinin aynı tadı tuzu kalmıyor... Seyir sevki yarım kalmış dizileri Reddit kullanıcıları paylaştı, biz de derledik. 👇

Not: Film bilgileri IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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15. Glee (2009-2015)

15. Glee (2009-2015)

IMDb: 6.8

Özet: Dizi, bir lisede geçiyor. Will Schuester, lise çağlarında koroda şarkı söylemiş ve büyük bir ödül kazanmış, şu anda da mezun olduğu okulda çalışan genç bir öğretmendir. Zamanında büyük işler başaran bu koro şimdi tam bir enkaz halinde olduğundan Schuester, bu koroya el atmaya karar verir ve onları eğitmeye başlar. Okulun bu kaybedenler takımı, Will Schuester sayesinde yavaş yavaş içinde ki yeteneği ortaya çıkarıp kendilerinin bile beklemediği bir şekilde popüler olmaya başlayacaktır.

14. Grey's Anatomy (2005-)

14. Grey's Anatomy (2005-)

IMDb: 7.6

Özet: Grace Hastanesi'ne hoş geldiniz! Burada yeni ve acemi doktorlar için en zorlu doktorluk ihtisas devresi programlarından biri uygulanıyor. Bu acımasız eğitimle başa çıkmak zorunda olan kahramanlarımız ise Meredith, Izzie, George, Alex ve Cristina... Onlar dün öğrenciydiler, bugün doktorlar... Eğer yedi yıl boyunca Grace gibi bir cehennemde başarılı olurlarsa, cerrahlığa da hak kazanmış olacaklar. Ancak, ihtisas devresinin bu kadar zorlu olması, onlar için yaşamlarının geri kalanının durdurduğu anlamına da gelmiyor. Yani bu grup, aynı zamanda kıskanç sevgililer, ebeveynler, tek gecelik ilişkiler ve ev bulma krizleriyle mücadele etmek zorunda... Üstelik kahramanlarımız, bu stresli ve rekabet dolu ortamda dostluklar da kurmaya çalışıyolar

13. Bir Varmış bir Yokmuş (2011-2018)

13. Bir Varmış bir Yokmuş (2011-2018)

IMDb: 7.7

Özet: Hepsi sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar… Ya da herkesin bu cümleye inanması sağlandı. Şimdi 28 yaşında olan Emma Swan kendisine nasıl bakacağını biliyor çünkü bebekken terk edildiğinden beri o bunu zaten yapıyor ama onunda yıllar önce terk ettiği oğlu onu tekrar buluyor ve işte her şey burada değişmeye başlıyor. Henry şimdi 10 yaşında ve Emma’nın yardımına muhtaç. Çünkü Henry aslında Emma’nın alternatif bir dünyadan geldiğine ve Pamuk Prenses ve yakışıklı Prens’in kızı olduğunu inanıyor. Sahip olduğu masallar kitabına göre, onu Korkunç Cadı’nın lanetinden korumak için başka bir diyara göndermeleri gerekiyordu bu sayede cadı masallar ülkesinde kapana kısılmış, zamanda donmuş olacaktı ama tabi ki Emma bu hikâyenin bir kelimesine bile inanmamaktadır. Emma bu küçük çocuğu alıp yaşadığı yer olan Storybrooke’a götürür fakat Henry’nin durumuna endişelendiğini için bir süre orda kalmaya karar verir. Orda geçirdiği zamanda Storybrooke’ta çok daha değişik şeyler döndüğünden şüphelenecektir. Orası sihrin unutulduğu ama gücünün de çok yakında hissedildiği, tüm masal karakterlerinin yaşadığı ama bir zamanlar kim olduklarını hatırlamadıkları bir yerdir. Tüm dünyaların geleceğe dair verecekleri bu epik savaşta Emma’nın kaderini kabullenmesi ve çalgınlar gibi savaşması gerekmektedir.

12. The Witcher (2019-)

12. The Witcher (2019-)

IMDb: 8.0

Özet: Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

11. That '70s Show (1998-2006)

11. That '70s Show (1998-2006)

IMDb: 8.1

Özet: That 70's Show, 1998-2006 yılları arasında 8 sezon boyunca Amerika Fox televizyonunda yayınlanmış bir komedi sitcom dizisidir. Türkiye'de uzun bir süre TV8 ekranlarında yayınlanmıştır, şu anda da Comedy Smart kanalında yayını sürmektedir.Dizi, 70'li yıllarda hayali kasaba olan Point Place'de yaşayan bir grup genç etrafında geçiyor ve 70'li yılların Amerikan gençlik kültürünü konu alıyor. Dizinin ana karakterlerinden Eric ve tayfasının her bölümde yaptıkları bol dumanlı ve anlamsız bodrum muhabbetleri dizinin en eğlenceli bölümünü oluşturuyor.70'li yılların moda kıyafetleri, şarkıları, sosyal ve politik olayları, diziye konuk oyuncu olarak katılan o dönemin ünlüleri dizinin dikkat çeken önemli unsurlarında biridir.

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10. Criminal Minds (2005-)

10. Criminal Minds (2005-)

IMDb: 8.1

Özet: Dizinin temel esprisi, 'Bir suçluyu yakalamak istiyorsanız onun gibi düşünün' sözünde yatıyor. Quantico'daki Davranış Analizi Ünitesi'nde çalışan ajanlar, suçluların psikolojilerinden, davranış biçimlerinden yola çıkarak suçu çözüyor. Yöntem: Davranış psikolojisinin uygulanması, istatistikler, ajanların deneyimleri, 'hızlı hızlı konuşanlar bir şey saklıyordur' önermesinde olduğu gibi çıkarsamalar.

9. The Walking Dead (2010-2022)

9. The Walking Dead (2010-2022)

IMDb: 8.1

Özet: Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır; fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuştur. Artık dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak! Tabii birazcık insani duyguları kaldıysa... Atlanta'da kaostan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup insanınsa, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok...

8. Castle (2009-2016)

8. Castle (2009-2016)

IMDb: 8.1

Özet: Nick Castle tanınmış ve çok ünlü bir Roman yazarıdır,kendine göre üslubu ve yaşam tarzı olan Nick özellikle romanlarındaki değişik ve tahmin edilemez cinayetleri yazması ile tanınmaktadır. NYPD de görev yapan Dedektif Kate Beckett son zamanlarda meydana gelen seri cinayetler'de Nick'in romanlarından alıntı yapıldığını fark eder, Nick'ten cinayetler ile ilgili yardım ister.

7. Misfits (2009-2013)

7. Misfits (2009-2013)

IMDb: 8.2

Özet: Dizi, birbirini tanımayan 5 gencin fırtınaya yakalandıktan sonra süper güçler kazanmasını konu alıyor. İlk bakışta Heroes'a benzetebileceğiniz diziyi Heroes'dan ayıran ise bu süper güçler kazanan gençlerin dünyayı kurtarmaya veya dünyayı kötülükle yönetmeye kalkışmaması. Misfits'te her karakterin kendine özgü sorunları vardır, ne iyidirler ne de kötüdürler, sadece uyumsuzdurlar ve süper güçlerinden hiç memnun değildirler.

6. Scrubs (2001-2010)

6. Scrubs (2001-2010)

IMDb: 8.4

Özet: Genç doktorların garip deneyimlerini ekrana taşıyan Scrubs, prestijli Humanitas Prize Ödülü’ne sahip, iki kez de Emmy’ye aday gösterilmiş keyifli bir komedi dizisi. J.D. olarak tanınan John Dorian, dizimizin ana karakteri. J.D:’nin doktorluk macerasını izlerken ‘gerçeküstü’ bir hastane olan Sacred Heart Hospital’ın koridorlarında mizahı da trajediyi de birlikte izleyeceğiz. Chris Turk, genç doktorlarımızdan bir diğeri. J.D.’nin kolejdeki en yakın arkadaşı ve seçkin cerrahi grubunun bir üyesi. Güzel Elliot Reid’in ise tek kusuru gerçek bir asosyal oluşu. Gözleri her zaman bu genç doktorların üzerinde olan Dr. Bob, zaman zaman insanı zorlasa da onlar için endişelenen ve onlara yardımcı olmaya çalışan Dr. Perry Cox ve garip hemşire Carla Espinosa Scrubs’ın diğer karakterleri arasında. J.D.’nin baş düşmanı, hastanenin temizlikçisini de unutmamak lazım.

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5. Silikon Vadisi (2014-2019)

5. Silikon Vadisi (2014-2019)

IMDb: 8.5

Özet: HBO’nun kara mizah türündeki yeni komedisi Silicon Valley; Silikon Vadisi’nde çalışan, içine kapalı asosyal bilgisayar programcısı Richard ve onun beş arkadaşının öyküsünü anlatıyor. ilk bölümüyle 6 Nisan Pazar akşamı izleyici ile buluştu. King of the Hill isimli animasyon dizisinin yaratıcısı olarak bilinen yapımcı Mike Judge’ın imzası bulunan yapım, teknoloji dünyasındaki insanların başarıya ulaşabilmek için geçtiği yolları bir bir gösterme iddiasında!

4. Gizli Dosyalar (1993-2018)

4. Gizli Dosyalar (1993-2018)

IMDb: 8.6

Özet: Dizi, Fox Mulder (David Duchovny) ve Dana Scully (Gillian Anderson) isimli iki FBI ajanının maceralarını konu almaktadır. Dizide, ajan Fox Mulder ve Dana Scully FBI'ın X-Files (Gizli Dosyalar) departmanına atanmış iki ajandır. Bu departman çözülemeyen, tuhaf ve paranormal olaylarla ilişkisi bulunan dosyalardan sorumludur. Ajan Fox Mulder, paranormal olaylara ve uzaylı komplosuna 'inanan' bir bakış açısı sergilerken, Ajan Dana Scully ise bilimi rehber alan kuşkucu bir tavırla hareket eder.

Dolayısıyla, The X Files'da aktarılan olaylar, bu iki ajanın 'inanan' ve 'kuşkucu' bakış açıları çerçevesinde ele alınır. Böylece ortaya, zekice kotarılmış, izleyiciyi konu üzerinde düşünmeye iten, izlemesi oldukça zevkli bölümler çıkmaktadır.

3. House of Cards (2013-2018)

3. House of Cards (2013-2018)

IMDb: 8.6

Özet: “House of Cards” Washington’da hırslı bir politikacının zirveye tırmanışını anlatıyor. Kevin Spacey tarafından canlandırılan Francis Underwood yıllarını Beyaz Saray koridorlarında geçirdikten sonra, artık başkanlık seçimlerine adaylığını koyması gerektiğini düşünüyor. Ne de olsa bunca zaman o koridorlarda gördüğü tüm üst düzey bürokratlar ile ilgili her türlü bilgiye sahip. Kimi hangi dosyayla tehdit edeceğini biliyor. Bu gözü kara politikacının Robin Wright tarafından canlandırılan eşi Claire’in de ondan aşağı kalır yanı yok. Francis Underwood’un başkanlık koltuğuna ilerlemek için adeta iskambil kağıtlarından bir ev gibi itinayla inşa ettiği stratejisini ilgiyle takip edeceksiniz.

2. Dexter (2006-2013)

2. Dexter (2006-2013)

IMDb: 8.7

Özet: O, 'ince ruhlu' bir katil. O, Miami'de yaşanan cinayetleri araştıran bir 'kan' inceleme uzmanı. O, dünyaya adalet sağlamak için öldürüyor. Onun adı Dexter ve düzenin adaletini kişisel bakışa göre sağlamak hayatta kalma amacı.

Hem işinin ehli bir seri katil hem de sosyal kişilikli bir adam portresi çizen Dexter Morgan, 2006 yılından itibaren kendi ahlak anlayışına göre kötüleri yer yüzünden silmeye devam etti. Yayınlandığı yıldan itibaren onlarca televizyon ödülüne aday gösterilen, Emmy ve Altın Küre ödüllü Dexter, televizyon tarihinin de en sıra dışı karakterlerinden birini ekranlara taşıdı.

1. Game of Thrones (2011-2019)

1. Game of Thrones (2011-2019)

IMDb: 9.2

Özet: Krallık dediğin savaşsız olur mu? En güçlü krallığı kurup, huzuru sağlamış olsan bile bu gücü elinde nasıl koruyacaksın? Burada yanlış yapana yer yok, affetmek yok. Kuzey Krallığının hükümdarı Lord Ned Stark, uzun ve zorlu savaşlardan sonra anayurduna dönüp krallığını bütünlük içerisinde tutmayı başarmıştır. Kral Robert Baratheon ile yıllarca omuz omuza çarpışan ve Baratheon'un kral olmasını sağlayan Ned Stark'ın tek istediği kuzey sınırlarını koruyan krallığında ailesiyle ve halkıyla yaşamaktır. 

Fakat suyun öte yanında kendi topraklarından ve krallığından kovulduğunu iddia eden Viserys Targaryen , kız kardeşi Daenerys'i barbar kavimlerin başı Han Drogo'ya vererek, güç birliği planları yapmaktadır. Tahtını büyük bir iştahla geri isteyen ama kraliyet oyunlarından habersiz olan Viserys'in planları Kral Baratheon'a ulaşır. Savaş alanında büyük cengaver olan ama ülke ve aile yönetiminde aynı başarıyı tutturamayan Baratheon'un tamamen güvenebileceği ve her yanlış hamlesini arkasından toplayacak yeni bir sağ kola ihtiyacı vardır. Kuzeyin Lordu Ned Stark bu görev için seçilen tek aday isimdir. Kış yaklaşıyor...

Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar... Hepsi tek bir hedef için: Taht kavgası.

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