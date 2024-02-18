'Büyüyünce Anlarsın' Dedikleri O Anları Yavaş Yavaş Kavramaya Başlayan 15 Kişi
'Büyüyünce Anlarsın' Dedikleri O Anları Yavaş Yavaş Kavramaya Başlayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatın yarışına daha katılmak için biraz genç olanlara verdikleri tavsiyelerle 'büyüyünce daha iyi anlarsın' diyen kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Zamanın ne kadar çabuk geçtiği. Çocukken vakit hiç geçmiyor gibi hissettirirdi şimdi ise sanki gözümü açıp kapatsam yıllarımdan olacağım gibi hissettiriyor."
2. "Kendi bakış açınızın ne kadar sınırlı olduğu. Bu cidden ancak yaşlandıkça öğrenebileceğiniz bir şeydir; hiçbir açıklama bir çocuğun kendi yaşanmış deneyimlerine karşı ne kadar önyargılı olduğunu anlamasına yardımcı olmaz."
3. "Çocuklarım her akıllarına gelince fastfood yemek istiyorlar ve onlara evde yemek var dediğimde de bana kızıyorlar. Yapması 10 kat daha ucuz olan yemeğimiz varken fastfood yiyemeyiz bunu vakti gelince anlayacaklar."
4. "Hep yanınızda duracak gerçek arkadaşlar bulmanın ne kadar zor olduğu gerçeği."
5. "İyi bir duruş ve esnemenin önemi. Yaşlandıktan sonra artık çok geç olabiliyor..."
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6. "Bazen yalnız olmak kötü insanların yanında kalmak zorunda olmaktan daha iyidir..."
7. "Vücudunuzun hep bir gerilemede olduğu gerçeği. Ne kadar sağlıklı olsanız da eninde sonunda istemediğiniz değişikliklerle karşılaşmak zorunda kalacaksınız. Gençken sonsuza dek yaşayabileceğinizi düşünürsünüz ama bu bir zamana kadar öyle hissettirir."
8. "18 yaşına girmek seni yetişkin yapmaz. Mezun olmak, ilk evinize çıkmak, evlenmek ya da bebek sahibi olmak da öyle. Bu yavaş yavaş gelişen bir şeydir ve o noktaya vardığınız anı yaşadıkça fark edersiniz."
9. "Asla unutmamanız gereken şey çocuk yapmanın ilişkinizi kurtarmayacağıdır."
10. "Gün içinde kestirmenin önemi. Çocukken uyumaktan kaçarken şimdi ise uyumak için fırsat kolluyorum."
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11. "Yaşlı insanların hikayelerini dinlemek veya ailenizle akşam yemeği yemek gibi "sinir bozucu" veya "sıkıcı" şeyler, ancak bu tür şeyleri kaybettikten sonra değerli anılara dönüşür."
12. "Gençken hayatımızdaki pek çok insanı her zaman hayatımızda olacaklarmış gibi kabul ederiz. O insanlarla ne kadar vaktiniz kaldı asla bilemeyeceksiniz o yüzden bağlantılarınızı güçlü tutmaya çalışın."
13. "Büyümek için ve kendinizi geliştirmek için her zaman vaktiniz olacak asla bunun peşini bırakmayın."
14. "Gençken ne kadar aptal olduğunuz gerçeği. 20'li yaşlarınıza kadar bile bu aptallık yakanızı kolayca bırakmayacak ama eninde sonunda bunun da üstesinden geleceksiniz."
15. "Fırsatları vaktinde yakalamanın önemini ancak hayatta yeterince fırsat kaçırınca anlarsınız."
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