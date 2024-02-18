Okullarda Öğretilmese de Toplumda Kabul Gören Yazılı Olmayan 15 Kural
Okullarda Öğretilmese de Toplumda Kabul Gören Yazılı Olmayan 15 Kural
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her kuralı yazacak değiliz... Yazılı olmasa da herkes tarafından onaylanmış ve kabul gören o kuralları Reddit kullanıcıları sıraladı, biz de sizin için derledik. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "İnsanların sık gelip geçtiği bir koridorda iki yönü de kapatacak şekilde biriyle muhabbete dalmayın."
2. "Eğer arkadaşlarınızla grup halinde yürüyorsanız, lütfen kaldırımda tüm yolu işgal etmeyin."
3. "Ev arkadaşınız ya da eşiniz dışarıdan geldiğinde daha üstünü değişmeden direkt yapılacak bir iş buyurmayın."
4. "Sırf siz kötü bir gün geçiriyorsunuz diye herkesin gününü mahvetmenize gerek yok."
5. "Gerektiğinde teşekkür etmek, özür dilemek ya da 'lütfen' demek çok da zor değil."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Bir şeyle işiniz bittikten sonra kaldırın. Sütü kullanıp dışarıda bırakmamak gibi mesela!"
7. "Fırsatınız varken tuvalete gitme şansını asla es geçmeyin. Yoksa sonra çok pişman olursunuz."
8. "Çoğu zaman bizi üzen hataları yapmadan bir şey öğrenemeyiz."
9. "Herkes utanç verici anılarının insanlar tarafından hatırlandığını düşünse de, bu anları hatırlayan tek kişi sensin!"
10. "Bazen her şeyi doğru yapabilirsin ama yine de kazanmayabilirsin."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Kalabalıkta gürültülü bir şey dinleyecek ya da izleyecekseniz kulaklık takın!"
12. "Fikir sahibi olmak her konuda fikir belirtmek değildir. Bazen sessiz kalmak gerekir."
13. "Aptal biriyle tartışırsan, o tartışmayı asla kazanamazsın. Çözüm direkt muhabbeti kesmektedir."
14. "Maalesef her kötü yaptıklarının cezasını çekmez. Karma her zaman düzgün çalışmıyor."
15. Ve son olarak: "Kurallara uymak doğrudur ama her kuralı körü körüne uygulamak doğru değildir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda