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Okullarda Öğretilmese de Toplumda Kabul Gören Yazılı Olmayan 15 Kural

Okullarda Öğretilmese de Toplumda Kabul Gören Yazılı Olmayan 15 Kural

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 21:01

Her kuralı yazacak değiliz... Yazılı olmasa da herkes tarafından onaylanmış ve kabul gören o kuralları Reddit kullanıcıları sıraladı, biz de sizin için derledik. 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İnsanların sık gelip geçtiği bir koridorda iki yönü de kapatacak şekilde biriyle muhabbete dalmayın."

1. "İnsanların sık gelip geçtiği bir koridorda iki yönü de kapatacak şekilde biriyle muhabbete dalmayın."

Köşeye çekilip muhabbetinizi sürdürün.

2. "Eğer arkadaşlarınızla grup halinde yürüyorsanız, lütfen kaldırımda tüm yolu işgal etmeyin."

2. "Eğer arkadaşlarınızla grup halinde yürüyorsanız, lütfen kaldırımda tüm yolu işgal etmeyin."

3. "Ev arkadaşınız ya da eşiniz dışarıdan geldiğinde daha üstünü değişmeden direkt yapılacak bir iş buyurmayın."

Bekleyin azıcık, biraz soluklansın! Yapılacak işler biraz bekleyebilir.

4. "Sırf siz kötü bir gün geçiriyorsunuz diye herkesin gününü mahvetmenize gerek yok."

4. "Sırf siz kötü bir gün geçiriyorsunuz diye herkesin gününü mahvetmenize gerek yok."

5. "Gerektiğinde teşekkür etmek, özür dilemek ya da 'lütfen' demek çok da zor değil."

5. "Gerektiğinde teşekkür etmek, özür dilemek ya da 'lütfen' demek çok da zor değil."

Kibar olmak için yazılı bir kural listesine ihtiyacınız yok.

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6. "Bir şeyle işiniz bittikten sonra kaldırın. Sütü kullanıp dışarıda bırakmamak gibi mesela!"

6. "Bir şeyle işiniz bittikten sonra kaldırın. Sütü kullanıp dışarıda bırakmamak gibi mesela!"

7. "Fırsatınız varken tuvalete gitme şansını asla es geçmeyin. Yoksa sonra çok pişman olursunuz."

7. "Fırsatınız varken tuvalete gitme şansını asla es geçmeyin. Yoksa sonra çok pişman olursunuz."

8. "Çoğu zaman bizi üzen hataları yapmadan bir şey öğrenemeyiz."

8. "Çoğu zaman bizi üzen hataları yapmadan bir şey öğrenemeyiz."

9. "Herkes utanç verici anılarının insanlar tarafından hatırlandığını düşünse de, bu anları hatırlayan tek kişi sensin!"

9. "Herkes utanç verici anılarının insanlar tarafından hatırlandığını düşünse de, bu anları hatırlayan tek kişi sensin!"

10. "Bazen her şeyi doğru yapabilirsin ama yine de kazanmayabilirsin."

10. "Bazen her şeyi doğru yapabilirsin ama yine de kazanmayabilirsin."
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11. "Kalabalıkta gürültülü bir şey dinleyecek ya da izleyecekseniz kulaklık takın!"

12. "Fikir sahibi olmak her konuda fikir belirtmek değildir. Bazen sessiz kalmak gerekir."

12. "Fikir sahibi olmak her konuda fikir belirtmek değildir. Bazen sessiz kalmak gerekir."

13. "Aptal biriyle tartışırsan, o tartışmayı asla kazanamazsın. Çözüm direkt muhabbeti kesmektedir."

14. "Maalesef her kötü yaptıklarının cezasını çekmez. Karma her zaman düzgün çalışmıyor."

14. "Maalesef her kötü yaptıklarının cezasını çekmez. Karma her zaman düzgün çalışmıyor."

15. Ve son olarak: "Kurallara uymak doğrudur ama her kuralı körü körüne uygulamak doğru değildir."

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