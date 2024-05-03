Bazı İnsanlar Neden Bu Kadar Yüksek Sesli Hapşırır?

Herkesin neredeyse acı verecek kadar yüksek sesle hapşıran bir arkadaşı veya aile üyesi vardır. Peki bu kulak çınlatan hapşırıklar gerçek mi yoksa bilerek yapılıyor? Hadi bu hapşırıkların ardında yatan sebepler nelermiş birlikte öğrenelim...👇