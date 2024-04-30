Elektronik Sigarada Uranyum Tehlikesi: Özellikle Tatlı Aromalı Sigaralarda Daha Yüksek
Elektronik Sigarada Uranyum Tehlikesi: Özellikle Tatlı Aromalı Sigaralarda Daha Yüksek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Normal sigaradan daha az zararlı diye pazarlanan ve piyasada kendine büyük yer edinen elektronik sigarayla ilgili tehlikeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
TRT Haber’de yer alan bilgilere göre; 13 ila 17 yaş arasındaki gençler arasında yapılan çalışmada elektronik sigaranın zararları bir kez daha ortaya çıktı.
ABD’de Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğu ortaya çıkardı.
Ayrıca mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçlerinin özellikle yüksek çıktığı tespit edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın