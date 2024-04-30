Elektronik Sigarada Uranyum Tehlikesi: Özellikle Tatlı Aromalı Sigaralarda Daha Yüksek

Elektronik sigara tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. ABD’de gençler üzerinde yapılan bir çalışma ise elektronik sigaradaki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı. Deneye katılan gençlerinde idrarında yüksek düzeyde kurşun ve uranyum tespit edildi.