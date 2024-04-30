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Elektronik Sigarada Uranyum Tehlikesi: Özellikle Tatlı Aromalı Sigaralarda Daha Yüksek

Elektronik Sigarada Uranyum Tehlikesi: Özellikle Tatlı Aromalı Sigaralarda Daha Yüksek

sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 10:02

Elektronik sigara tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. ABD’de gençler üzerinde yapılan bir çalışma ise elektronik sigaradaki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı. Deneye katılan gençlerinde idrarında yüksek düzeyde kurşun ve uranyum tespit edildi.

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Normal sigaradan daha az zararlı diye pazarlanan ve piyasada kendine büyük yer edinen elektronik sigarayla ilgili tehlikeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Normal sigaradan daha az zararlı diye pazarlanan ve piyasada kendine büyük yer edinen elektronik sigarayla ilgili tehlikeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre; 13 ila 17 yaş arasındaki gençler arasında yapılan çalışmada elektronik sigaranın zararları bir kez daha ortaya çıktı.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre; 13 ila 17 yaş arasındaki gençler arasında yapılan çalışmada elektronik sigaranın zararları bir kez daha ortaya çıktı.

Kaynak

ABD’de Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğu ortaya çıkardı.

ABD’de Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğu ortaya çıkardı.

Ayrıca mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçlerinin özellikle yüksek çıktığı tespit edildi.

Ayrıca mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçlerinin özellikle yüksek çıktığı tespit edildi.

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