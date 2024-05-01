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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 09:31

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/progresspics...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "1 yıl ve 40 kilo sonra sonunda kendimden gurur duyuyorum diyebilirim."

1. "1 yıl ve 40 kilo sonra sonunda kendimden gurur duyuyorum diyebilirim."

2. "Aynı elbise ama iki yıl arayla."

2. "Aynı elbise ama iki yıl arayla."

3. "Ağırlık kaldırırken hep Avengers'ın bir parçasıymış gibi davranmayı seviyorum ve seninde onlar gibi gözükmeye de başladım."

3. "Ağırlık kaldırırken hep Avengers'ın bir parçasıymış gibi davranmayı seviyorum ve seninde onlar gibi gözükmeye de başladım."

4. "35 kilo verdim ve bu kadar değişebileceğimi kendim bile beklemiyordum."

4. "35 kilo verdim ve bu kadar değişebileceğimi kendim bile beklemiyordum."

5. "7 ay sonra yapmam gereken tek şeyin bütün hayatımı kökünden değiştirmek olduğunu söyleyebilirim."

5. "7 ay sonra yapmam gereken tek şeyin bütün hayatımı kökünden değiştirmek olduğunu söyleyebilirim."
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6. "30 kilo verdim!"

6. "30 kilo verdim!"

7. "Aynı kıyafetler ama tamamiyle farklı kişiler :)"

7. "Aynı kıyafetler ama tamamiyle farklı kişiler :)"

8. "Alkolden kurtulduktan ve 50 kilo verdikten sonra değişimim."

8. "Alkolden kurtulduktan ve 50 kilo verdikten sonra değişimim."

9. "21 ayda 30 kilo verdikten sonra değişimim."

9. "21 ayda 30 kilo verdikten sonra değişimim."

10. "4 yıl ve 60 kilo verince ne mi oluyor? İşte fotoğraflı örnek."

10. "4 yıl ve 60 kilo verince ne mi oluyor? İşte fotoğraflı örnek."
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11. "Yaklaşık 3 yıllık değişimimi görüyorsunuz. Yeni hayatıma bayılıyorum!"

11. "Yaklaşık 3 yıllık değişimimi görüyorsunuz. Yeni hayatıma bayılıyorum!"

12. "4 ay ve 10 kiloluk ilerlemem."

12. "4 ay ve 10 kiloluk ilerlemem."

13. "35 kilo vermekteki hedeflerime ulaştım :)"

13. "35 kilo vermekteki hedeflerime ulaştım :)"

14. "7 ay ve 40 kilo sonra."

14. "7 ay ve 40 kilo sonra."

'Soldaki fotoğrafım artık yeteri kadar vücudumu mahvettiğimi fark ettiğimde çekilmişti.'

15. "40 kilo verdim ve vücudumun bu kadar ince olabileceğini ben bile bilmiyordum."

15. "40 kilo verdim ve vücudumun bu kadar ince olabileceğini ben bile bilmiyordum."

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