Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/progresspics...
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "1 yıl ve 40 kilo sonra sonunda kendimden gurur duyuyorum diyebilirim."
2. "Aynı elbise ama iki yıl arayla."
3. "Ağırlık kaldırırken hep Avengers'ın bir parçasıymış gibi davranmayı seviyorum ve seninde onlar gibi gözükmeye de başladım."
4. "35 kilo verdim ve bu kadar değişebileceğimi kendim bile beklemiyordum."
5. "7 ay sonra yapmam gereken tek şeyin bütün hayatımı kökünden değiştirmek olduğunu söyleyebilirim."
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6. "30 kilo verdim!"
7. "Aynı kıyafetler ama tamamiyle farklı kişiler :)"
8. "Alkolden kurtulduktan ve 50 kilo verdikten sonra değişimim."
9. "21 ayda 30 kilo verdikten sonra değişimim."
10. "4 yıl ve 60 kilo verince ne mi oluyor? İşte fotoğraflı örnek."
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11. "Yaklaşık 3 yıllık değişimimi görüyorsunuz. Yeni hayatıma bayılıyorum!"
12. "4 ay ve 10 kiloluk ilerlemem."
13. "35 kilo vermekteki hedeflerime ulaştım :)"
14. "7 ay ve 40 kilo sonra."
15. "40 kilo verdim ve vücudumun bu kadar ince olabileceğini ben bile bilmiyordum."
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