Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "95 kilo verdikten sonra bugün özgeçmiş fotoğrafımı değiştirdim."
2. "4 yıl boyunca düzenli spor yaptım ve 45 kilo verdim. Covid zamanında hayatımı değiştirmeye karar verdim ve bir daha geri hiç bakmadım."
3. "Obez olmaktan bıktım ve kontrolü elime alarak 85 kilo verdim."
4. "Her zaman Arnold'un fanı olmuşumdur. Ben de bir kez benim için mümkün mü denemek istedim."
5. "4 kilo verdikten sonra mutlu ve sağlıklı hissediyorum."
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6. "Bir yıl boyunca düzenli çalışmanın sonuçları."
7. "55 kilo verdikten sonra değişimim."
8. "Spor salonuna gitmeye başladıktan sonra 9 kiloluk değişimim."
9. "11 ayda 30 kilo verdim. Hedefimse 40 kilo daha vermek."
10. Bazenleri ne kadar değiştiğime ben bile inanamıyorum."-
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11. "40 kiloluk değişim fotoğrafım."
12. "1 yılda 8 kilo verdim ve çoğunlukla diyetim sayesinde olduğunu söyleyebilirim."
13. "2020 yazından 2024 yazına 30 kilo vermişim."
14. "10 kilo verdikten sonra aynı şortları giyiyorum."
15. "İki fotoğraf arasında 50 kilo olduğunu söylesem inanır mıydınız?"
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