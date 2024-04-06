Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/progresspics/
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "20 kilo verdikten sonra yüzüm biraz değişti."
2. "143 kilo sonrası hayat çok daha güzel."
3. "60 kilo verdim ve kelimenin tam anlamıyla bambaşka birisi oldum."
4. "100 kilo verdikten sonra eski halimin yarısını kaybetmiş oldum."
5. "30 kilo sonra ben!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "16 kilo verdikten sonra anladığım bir şey varsa o da her şeyin düzenli çalışmakla mümkün olduğudur."
7. "6 yıl ve 40 kilo sonra ben."
8. "Spor yapmaya başladım, diyetimi değiştirdim ve sakal uzattım :)"
9. "40 kilo verdikten sonra geçen yaz giydiğim şortların tek bacağına sığabilir hale geldim!"
10. "Sadece 1 yılda 30 kilo verdim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "30 kilo verdikten sonra New York City'i tekrar ziyaret ettim ve bu sefer çok daha zayıf ve mutluydum."
12. "Sadece 10 ayda yüzümüzdeki değişime baksanıza!"
13. "9 ay ve 40 kilo verdikten sonra değişimim."
14. "20 kilo gitti bile!"
15. "80 kilo verdikten sonra ben!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda