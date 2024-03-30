Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/progresspics/
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "30 kiloluk değişimim gözler önünde."
2. "Oyun oynamak yerine spor yapmaya başladım."
3. "Ayrılıktan sonra değişmeye hazır olduğumu fark ettim ve 10 kilo verdim."
4. "70 kilo sonra yüzüm o kadar değişti ki şimdi kendimle mutluyum."
5. "23 kiloluk değişimim."
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6. "Tam olarak 1 yıl ve 6 kilo sonra çok değişmemiş olsam da müthiş hissediyorum."
7. "23 kilo verdikten sonra sonunda aynaya baktığımda mutlu hissediyorum."
8. "7 ayda 17 kilo verdim. Biraz disiplinin hayatınıza yapabilecekleri çok harika!"
9. "Doğurganlıkla alakalı bir sorun için ameliyat geçirdim ve bu süreçte 90 kilo vererek bambaşka bir kadın oldum."
10. "O kadar büyük bir fark görmesem de kesinlikle çok daha sağlıklı hissediyorum."
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11. "22 kiloluk değişimim."
12. "İki fotoğraf arasında 5 ay ve 22 kilo var!"
13. "60 kilo verdim ve gençliğimden bile çok daha iyi hissediyorum."
14. "Sadece 5 kilo verdim ama farkı hissediyorum."
15. "1 yıl ve 63 kilo verdikten sonra değişimim."
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