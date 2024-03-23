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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 11:01

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

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1. "85 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyorum."

1. "85 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyorum."

2. "102 kilo vermeyi başardım."

2. "102 kilo vermeyi başardım."

3. "5 yılda 170 kilo verdim."

3. "5 yılda 170 kilo verdim."

4. "1 yılda 50 kilo verdim. Farkı görebiliyor musunuz?"

4. "1 yılda 50 kilo verdim. Farkı görebiliyor musunuz?"

5. "XL giymekten M giymeye kadar geldim. Mutluyum."

5. "XL giymekten M giymeye kadar geldim. Mutluyum."
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6. "5 ay 17 kilo sonra hedefime ulaştım."

6. "5 ay 17 kilo sonra hedefime ulaştım."

7. "Artık en sevdiğim kıyafetlerim oluyor. Yüzümdeki değişimse efsane!"

7. "Artık en sevdiğim kıyafetlerim oluyor. Yüzümdeki değişimse efsane!"

8. "Sadece 2 yılda bambaşka birisi oldum."

8. "Sadece 2 yılda bambaşka birisi oldum."

9. "32 kilo verdim bile!"

9. "32 kilo verdim bile!"

10. "7 kilo vermekteki hedefime ulaştım!"

10. "7 kilo vermekteki hedefime ulaştım!"
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11. "Sonunda 5 yıl önce aldığım pantolonuma tekrar girebiliyorum!"

11. "Sonunda 5 yıl önce aldığım pantolonuma tekrar girebiliyorum!"

12. "8 hafta ve 8 kilo sonra ben."

12. "8 hafta ve 8 kilo sonra ben."

13. "Neredeyse 50 kilo verdikten sonra inanılmaz değişimim."

13. "Neredeyse 50 kilo verdikten sonra inanılmaz değişimim."

14. "2 yılda 20 kilo vermeyi başardım!"

14. "2 yılda 20 kilo vermeyi başardım!"

15. "2.5 ay ve 20 kilo sonra değişimim."

15. "2.5 ay ve 20 kilo sonra değişimim."

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