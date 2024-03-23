Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "85 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyorum."
2. "102 kilo vermeyi başardım."
3. "5 yılda 170 kilo verdim."
4. "1 yılda 50 kilo verdim. Farkı görebiliyor musunuz?"
5. "XL giymekten M giymeye kadar geldim. Mutluyum."
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6. "5 ay 17 kilo sonra hedefime ulaştım."
7. "Artık en sevdiğim kıyafetlerim oluyor. Yüzümdeki değişimse efsane!"
8. "Sadece 2 yılda bambaşka birisi oldum."
9. "32 kilo verdim bile!"
10. "7 kilo vermekteki hedefime ulaştım!"
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11. "Sonunda 5 yıl önce aldığım pantolonuma tekrar girebiliyorum!"
12. "8 hafta ve 8 kilo sonra ben."
13. "Neredeyse 50 kilo verdikten sonra inanılmaz değişimim."
14. "2 yılda 20 kilo vermeyi başardım!"
15. "2.5 ay ve 20 kilo sonra değişimim."
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