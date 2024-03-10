Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/progresspics...
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "100 kilo vermek bugüne kadar yaptığım en zor şeydi ama artık çok daha sağlıklıyım!"
2. "15 ayda 35 kilo vermeyi başardım."
3. "7 kilo arasındaki farkı görebiliyor musunuz?"
4. "55 kilo verdim ve bütün hayatım değişti."
5. "6 yıl ve 73 kilo sonra değişimim!"
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6. "İki fotoğraf arasında neredeyse 25 kilo var."
7. "12 kilo verdikten sonra çok daha hafif ve sağlıklı hissediyorum."
8. "İki fotoğraf arasında tam 32 kilo var."
9. "Toplamda tam 50 kilo verdim bile (boyumu merak edenler için 1.92.)"
10. "Aynı üst ama arada 13 kilo var."
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11. "Geriye bakınca 140 kilo vermişim...."
12. "Evet, iki fotoğraf arasında 29 kilo var."
13. "30 kilo verdim ve şimdi tavsiyelerinizi bekliyorum."
14. "25 ay, 35 kilo ve spor salonunda geçen birçok süreden sonra böylesine değişebilmişim."
15. "1 yılda 90 kilo vermeyi başardım!"
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