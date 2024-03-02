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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Aden
Aden - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 21:02

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "43 kilonun bu kadar fark edeceğini hiç tahmin edemezdim!"

1. "43 kilonun bu kadar fark edeceğini hiç tahmin edemezdim!"

2. "Yaklaşık 100 kilo verdim."

2. "Yaklaşık 100 kilo verdim."

3. "3 yıl ve 55 kiloluk değişimin size yapacaklarına inanamazsınız."

3. "3 yıl ve 55 kiloluk değişimin size yapacaklarına inanamazsınız."

4. "67 kilo sonra yüzümdeki değişim bambaşka."

4. "67 kilo sonra yüzümdeki değişim bambaşka."

5. "İki fotoğraf arasında 1 yıl ve 33 kilo var."

5. "İki fotoğraf arasında 1 yıl ve 33 kilo var."
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6. "4 yıl ve 54 kiloluk fark."

6. "4 yıl ve 54 kiloluk fark."

7. "7 ayda 35 kilo verdim."

7. "7 ayda 35 kilo verdim."

8. "10 ay sonra eski halime dönebildiğim için çok mutluyum."

8. "10 ay sonra eski halime dönebildiğim için çok mutluyum."

9. "33 kilo verdim ve yaza kadar 30 kilo daha vermek istiyorum!"

9. "33 kilo verdim ve yaza kadar 30 kilo daha vermek istiyorum!"

10. "1 yıl sonra hedefime ulaştım ve eski kilomun yarısını verdim."

10. "1 yıl sonra hedefime ulaştım ve eski kilomun yarısını verdim."
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11. "Küçük değişiklikler ama kendimle gurur duyuyorum."

11. "Küçük değişiklikler ama kendimle gurur duyuyorum."

12. "63 kilo verdim bile!"

12. "63 kilo verdim bile!"

13. "50 kilo verdikten sonra tekrar güzel hissediyorum."

13. "50 kilo verdikten sonra tekrar güzel hissediyorum."

14. "Aynı pantolonu giyiyorum ama artık bambaşka birisiyim."

14. "Aynı pantolonu giyiyorum ama artık bambaşka birisiyim."

15. "Hayatımda ilk kez 100 kilonun altına indim."

15. "Hayatımda ilk kez 100 kilonun altına indim."

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