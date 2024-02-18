Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/progresspics...
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "50 kilo verdim bu süreç hayatımı değiştirdi. Artık acı içeresinde değilim!"
2. "İki fotoğraf arasında 16 kilo var. Sizce fark var mı?"
3. "25 kilo verdim ve bu iki fotoğraf arasındaki farka bakasıya kadar farkı görememiştim."
4. "Sadece 1 yılda yüzümün bu kadar değiştiğine inanamıyorum."
5. "İki fotoğraf arasında 28 ay ve 65 kilo var!"
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6. "3 yılda 70 kilo verdikten sonra hedeflerime ulaştım diyebilirim."
7. "5 yılda bambaşka birisine dönüştüm."
8. "1 yıl sonra aynı pantalonlarla fotoğraf çektim."
9. "İki fotoğraf arasında 32 kiloluk bir fark görüyorsunuz."
10. "11 yaşımdan itibaren hiç bu kadar zayıf olmamıştım. Çok mutluyum!"
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11. "2 yıllık sürecimden çok mutlu çıktım :)"
12. "Sadece 30 kilonun bu kadar fark edeceğini bilsem çok daha önce başlardım."
13. "Her fotoğraf arasında 2 yıl var. Sonunda başladığım yere dönmüş gibi hissediyorum."
14. "İki kişinin de ben olduğuna asla inanamıyorum."
15. "100 kilo sonra farkı görmeye başladım diyebilirim."
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