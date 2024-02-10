Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "Arada 60 kilo fark var!"
2. "Hala kilo vermem gerekse de, daha güçlü hissettiğimden eminim."
3. "23 kilo bile ne kadar fark edebiliyor..."
4. "İki fotoğraf arasında 150 kilo var!"
5. "33 kilo vermek tam olarak 2 yılımı almış!"
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6. "33 kilo sonrasında aynı kıyafetlerde tekrar poz verdim."
7. "İki fotoğraf arasında 2 yıl var. Her şeyi alkolü bırakmış olmama borçluyum."
8. "Fark var mı sizce?"
9. "İki fotoğraf arasında neredeyse 130 kilo var!"
10. "Artık aynı insan değilim bile."
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11. "20 kilo sonra yüzümdeki değişim."
12. "Yaklaşık 90 kiloluk bir fark görüyorsunuz."
13. "60 kilo verdim ve her gün ilerlemeye devam ediyorum."
14. "İki fotoğraf arasında 3 yıl var."
15. "65 kilo ve 2 yıllık bir fark görüyorsunuz."
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