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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 07:31

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "10 ay sürdü ama kesinlikle değer!"

1. "10 ay sürdü ama kesinlikle değer!"

2. "22 kiloluk değişimim sırtıma nasıl yansımış?"

2. "22 kiloluk değişimim sırtıma nasıl yansımış?"

3. "6 ayda kaslarımı ikiye katladım!"

3. "6 ayda kaslarımı ikiye katladım!"

4. "15 kilo verdim ve kendimle gurur duyuyorum."

4. "15 kilo verdim ve kendimle gurur duyuyorum."

5. "10 aylık değişimim."

5. "10 aylık değişimim."
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6. "İki fotoğraf arasında 1 yıl ve 15 kilo var!"

6. "İki fotoğraf arasında 1 yıl ve 15 kilo var!"

7. "8 ay ve 67 kiloluk değişimim."

7. "8 ay ve 67 kiloluk değişimim."

8. "6.5 ayda yüzüm ne kadar değişmiş."

8. "6.5 ayda yüzüm ne kadar değişmiş."

9. "Arada 62 kilo var."

9. "Arada 62 kilo var."

10. "1 aylık değişimim."

10. "1 aylık değişimim."
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11. "İki fotoğraf arasında 3.5 yıl var."

11. "İki fotoğraf arasında 3.5 yıl var."

12. "18 kilo verdikten sonra sonunda hedeflerime ulaştım."

12. "18 kilo verdikten sonra sonunda hedeflerime ulaştım."

13. "İki fotoğraf arasında 45 kilo ve 1.5 yıl olduğuna inanabiliyor musunuz?"

13. "İki fotoğraf arasında 45 kilo ve 1.5 yıl olduğuna inanabiliyor musunuz?"

14. "3 yılda 33 kilo verdikten sonra hala yolculuğuma devam ediyorum."

14. "3 yılda 33 kilo verdikten sonra hala yolculuğuma devam ediyorum."

15. "Sadece 15 kilo vermiş olsam da, değişimime bayıldım!"

15. "Sadece 15 kilo vermiş olsam da, değişimime bayıldım!"

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