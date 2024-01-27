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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 10:31

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "45 kilo verdikten sonra hayatımın yeni bir evresine başlıyorum."

1. "45 kilo verdikten sonra hayatımın yeni bir evresine başlıyorum."

2. "Neredeyse 3 yıl oldu ve geriye baktığımda 90 kilo vermişim."

2. "Neredeyse 3 yıl oldu ve geriye baktığımda 90 kilo vermişim."

3. "2 fotoğraf arasında 23 kilo, 2 yıl ve bolca çalışma var."

3. "2 fotoğraf arasında 23 kilo, 2 yıl ve bolca çalışma var."

4. "25 kilo verdim ama hala 15 kilo daha vermeyi planlıyorum."

4. "25 kilo verdim ama hala 15 kilo daha vermeyi planlıyorum."

5. "2 yıl içerisinde 43 kilo gitti bile!"

5. "2 yıl içerisinde 43 kilo gitti bile!"
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6. "12 kilo verdim artık geriye 5 kilo daha vermek kaldı."

6. "12 kilo verdim artık geriye 5 kilo daha vermek kaldı."

7. "75 kiloluk değişimim."

7. "75 kiloluk değişimim."

8. "35 kilo verdiğim süreçte yaşadığım fiziksel ve mental güçlükler inanılmazdı!"

8. "35 kilo verdiğim süreçte yaşadığım fiziksel ve mental güçlükler inanılmazdı!"

9. "45 kilo sonrası belimdeki değişim."

9. "45 kilo sonrası belimdeki değişim."

10. "30 kilo vermeyi başardım!"

10. "30 kilo vermeyi başardım!"
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11. "50 kilo verdim ve bazenleri nereden başladığımı kendime hatırlatmam gerektiğini hissediyorum."

11. "50 kilo verdim ve bazenleri nereden başladığımı kendime hatırlatmam gerektiğini hissediyorum."

12. "Mükemmeliyetçilik yerine devamlılığı kabul etmem hayatımda büyük bir fark yarattı!"

12. "Mükemmeliyetçilik yerine devamlılığı kabul etmem hayatımda büyük bir fark yarattı!"

13. "İki fotoğraf arasında sadece 22 kilo olduğuna inanıyor musunuz?"

13. "İki fotoğraf arasında sadece 22 kilo olduğuna inanıyor musunuz?"

14. "20 verdikten sonra nasıl değişmişim?"

14. "20 verdikten sonra nasıl değişmişim?"

15. "Geriye baktığımda hem fiziksel hem de duygusal olarak bu kadar olgunlaştığım için çok mutluyum."

15. "Geriye baktığımda hem fiziksel hem de duygusal olarak bu kadar olgunlaştığım için çok mutluyum."

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