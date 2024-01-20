Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "Kim olduğumu öğrendikten sonra kilomun yarısını ve depresyonumu geride bıraktım."
2. "2 yıl ve 80 kilo sonra ben!"
3. "Ben obezken, oğlumuzun annesi beni aldattı. Ben de değişmeye karar verdim."
4. "Çok değişmiş olmasam da, özgüvenim ve modumdaki değişim çok büyük."
5. "90 kilo verdim."
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6. "Noel Günü'nde 35 kiloluk hedefime ulaştım."
7. "2 fotoğraf arasında 2 yıl ve 70 kilo var."
8. "1 yıl ve 25 kilo sonra ben."
9. "4 yılda 30 kilo vermeyi başardım."
10. "Eski kocamdan boşandıktan sonra bambaşka biri oldum."
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11. "3 yılda çok değişmişim. Gerekirse sağlıklı beslenin, terapiye gidin ve her gün aktif olduğunuzdan emin olun."
12. "55 kilo verdim ve kendimle gurur duyuyorum."
13. "İki fotoğraf arasında 2 yıl ve 60 kiloluk bir fark var."
14. "Babam gibi genç ölmek istemedim ve sağlıklı yaşamaya karar verdim."
15. "15 kilo verdikten sonra nasıl olmuşum? Yorumlarınızı bekliyorum!"
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