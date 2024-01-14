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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 16:01

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "Başarılarımı paylaşmaktan mutluyum! 12 ayda 30 kilo verdim."

1. "Başarılarımı paylaşmaktan mutluyum! 12 ayda 30 kilo verdim."

2. "Artık sadece son birkaç kilom kaldı."

2. "Artık sadece son birkaç kilom kaldı."

3. "50 kilo verdikten sonra bazı günler kendimi zor tanıyorum."

3. "50 kilo verdikten sonra bazı günler kendimi zor tanıyorum."

4. "2 yıl ve 20 kiloluk fark."

4. "2 yıl ve 20 kiloluk fark."

5. "İki yılda ne kadar değişmişim sizlerle paylaşmak istedim."

5. "İki yılda ne kadar değişmişim sizlerle paylaşmak istedim."
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6. "Evet, arada sadece 15 kilo fark var!"

6. "Evet, arada sadece 15 kilo fark var!"

7. "9 ay ve 15 kilo sonra artık başardım diyebilirim."

7. "9 ay ve 15 kilo sonra artık başardım diyebilirim."

8. "Tam olarak 45 kilo verdim."

8. "Tam olarak 45 kilo verdim."

9. "6 aylık değişimim."

9. "6 aylık değişimim."

'Kendinize inanmanız yeterli!'

10. "9 ayda 20 kilo verdiğim için kendimle gurur duyuyorum."

10. "9 ayda 20 kilo verdiğim için kendimle gurur duyuyorum."
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11. "Kiloludan inceye, incedense balık etliye gittim."

11. "Kiloludan inceye, incedense balık etliye gittim."

'Vücutlarımız gerçekten mucizevi.'

12. "İki fotoğraf arası 36 kilo olduğuna inanabiliyor musunuz?"

12. "İki fotoğraf arası 36 kilo olduğuna inanabiliyor musunuz?"

13. "8 ay ve 60 kilo fark var. Başarabileceğime hep inanmıştım."

13. "8 ay ve 60 kilo fark var. Başarabileceğime hep inanmıştım."

14. "65 kilo verdikten sonra hiç bu kadar değişeceğimi tahmin etmediğimi söylemem lazım."

14. "65 kilo verdikten sonra hiç bu kadar değişeceğimi tahmin etmediğimi söylemem lazım."

15. "2 yılda bolca spor yaptım ve 26 kilo verdim."

15. "2 yılda bolca spor yaptım ve 26 kilo verdim."

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