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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 13:01

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. "4 ayda 17 kilo verdim."

1. "4 ayda 17 kilo verdim."

2. "36 ayda yavaş yavaş 22 kilo verdim ve kas kazandım."

2. "36 ayda yavaş yavaş 22 kilo verdim ve kas kazandım."

3. 1 yıl ve 20 kiloluk farktan sonra aynı elbiseyi giyiyorum."

3. 1 yıl ve 20 kiloluk farktan sonra aynı elbiseyi giyiyorum."

4. "8 ayda 20 kilo vermiş oldum."

4. "8 ayda 20 kilo vermiş oldum."

5. "4 yıl sürdü ama sonunda fazla kilolarımdan kurtuldum."

5. "4 yıl sürdü ama sonunda fazla kilolarımdan kurtuldum."
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6. "30 kilo verdim bile ve şimdi bir 10 kilo daha vermeyi planlıyorum."

6. "30 kilo verdim bile ve şimdi bir 10 kilo daha vermeyi planlıyorum."

7. "Toplamda 90 kilo verdim bile!"

7. "Toplamda 90 kilo verdim bile!"

8. "Bütün fazla kilolarım köpeğime gitmiş sanki :)"

8. "Bütün fazla kilolarım köpeğime gitmiş sanki :)"

9. "72 kilo verdikten sonra sonunda farkı görebiliyorum gibi."

9. "72 kilo verdikten sonra sonunda farkı görebiliyorum gibi."

10. "Bu yıl oldukça çılgıncaydı."

10. "Bu yıl oldukça çılgıncaydı."
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11. "İki yeni yıl arasında 36.5 kilo var."

11. "İki yeni yıl arasında 36.5 kilo var."

12. "Bir yıllık sıkı çalışma ve temiz bir diyet."

12. "Bir yıllık sıkı çalışma ve temiz bir diyet."

13. "37 ay ve 31 kilo sonra büyük bir değişim geçirdiğimi söyleyebiliriz sanırım?"

13. "37 ay ve 31 kilo sonra büyük bir değişim geçirdiğimi söyleyebiliriz sanırım?"

14. "65 kilo verdikten sonra özgüvenimi geri kazandım adeta!"

14. "65 kilo verdikten sonra özgüvenimi geri kazandım adeta!"

15. "Arada 2 yıl ve 31 kilo var."

15. "Arada 2 yıl ve 31 kilo var."

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