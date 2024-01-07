Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "4 ayda 17 kilo verdim."
2. "36 ayda yavaş yavaş 22 kilo verdim ve kas kazandım."
3. 1 yıl ve 20 kiloluk farktan sonra aynı elbiseyi giyiyorum."
4. "8 ayda 20 kilo vermiş oldum."
5. "4 yıl sürdü ama sonunda fazla kilolarımdan kurtuldum."
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6. "30 kilo verdim bile ve şimdi bir 10 kilo daha vermeyi planlıyorum."
7. "Toplamda 90 kilo verdim bile!"
8. "Bütün fazla kilolarım köpeğime gitmiş sanki :)"
9. "72 kilo verdikten sonra sonunda farkı görebiliyorum gibi."
10. "Bu yıl oldukça çılgıncaydı."
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11. "İki yeni yıl arasında 36.5 kilo var."
12. "Bir yıllık sıkı çalışma ve temiz bir diyet."
13. "37 ay ve 31 kilo sonra büyük bir değişim geçirdiğimi söyleyebiliriz sanırım?"
14. "65 kilo verdikten sonra özgüvenimi geri kazandım adeta!"
15. "Arada 2 yıl ve 31 kilo var."
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