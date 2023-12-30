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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 20:01

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. "Sadece 1 yılda 30 kilo vermenin gururunu yaşıyorum."

1. "Sadece 1 yılda 30 kilo vermenin gururunu yaşıyorum."

2. "İki fotoğraf arasında sadece 1 yıl ve 35 kilo olması çılgınca değil mi?"

2. "İki fotoğraf arasında sadece 1 yıl ve 35 kilo olması çılgınca değil mi?"

3. "Yaşıma rağmen bir güzel 45 kilo verdim."

3. "Yaşıma rağmen bir güzel 45 kilo verdim."

4. "45 kilo verince birden 3 beden düştüm."

4. "45 kilo verince birden 3 beden düştüm."

5. "Kilo vermeye başlayalı 5 yıl oldu ve hala devam ediyorum."

5. "Kilo vermeye başlayalı 5 yıl oldu ve hala devam ediyorum."
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6. "Geçen yıl başından bu yıl başına kadar 15 kilo verdim."

6. "Geçen yıl başından bu yıl başına kadar 15 kilo verdim."

7. "Bu yıl kendime hediyem kilo vermek, sağlıklı olmak ve egzersiz yapmaktı."

7. "Bu yıl kendime hediyem kilo vermek, sağlıklı olmak ve egzersiz yapmaktı."

8. "7 ay sonra sonunda elbiseme sığabiliyorum."

8. "7 ay sonra sonunda elbiseme sığabiliyorum."

9. "4 çocuk doğurduktan sonra her zaman kilolu kalacağımı düşünmüştüm ama öyle olmuyormuş."

9. "4 çocuk doğurduktan sonra her zaman kilolu kalacağımı düşünmüştüm ama öyle olmuyormuş."

10. "7 ay ve 15 kiloluk fark."

10. "7 ay ve 15 kiloluk fark."
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11. "25 kilo verdikten sonra hayatın daha zevkli olduğunu söylemem lazım."

11. "25 kilo verdikten sonra hayatın daha zevkli olduğunu söylemem lazım."

12. "15 kilo ve 5 ay."

12. "15 kilo ve 5 ay."

13. "6 ay önce başladım ve çoktan 25 kilo verdim bile."

13. "6 ay önce başladım ve çoktan 25 kilo verdim bile."

14. "5 ay boyunca içkiye elimi sürmeyerek 15 kilo verdim."

14. "5 ay boyunca içkiye elimi sürmeyerek 15 kilo verdim."

15. "11 aylık kilo verme sürecim. Toplamda 55 kilo verdim."

15. "11 aylık kilo verme sürecim. Toplamda 55 kilo verdim."

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