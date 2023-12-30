Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "Sadece 1 yılda 30 kilo vermenin gururunu yaşıyorum."
2. "İki fotoğraf arasında sadece 1 yıl ve 35 kilo olması çılgınca değil mi?"
3. "Yaşıma rağmen bir güzel 45 kilo verdim."
4. "45 kilo verince birden 3 beden düştüm."
5. "Kilo vermeye başlayalı 5 yıl oldu ve hala devam ediyorum."
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6. "Geçen yıl başından bu yıl başına kadar 15 kilo verdim."
7. "Bu yıl kendime hediyem kilo vermek, sağlıklı olmak ve egzersiz yapmaktı."
8. "7 ay sonra sonunda elbiseme sığabiliyorum."
9. "4 çocuk doğurduktan sonra her zaman kilolu kalacağımı düşünmüştüm ama öyle olmuyormuş."
10. "7 ay ve 15 kiloluk fark."
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11. "25 kilo verdikten sonra hayatın daha zevkli olduğunu söylemem lazım."
12. "15 kilo ve 5 ay."
13. "6 ay önce başladım ve çoktan 25 kilo verdim bile."
14. "5 ay boyunca içkiye elimi sürmeyerek 15 kilo verdim."
15. "11 aylık kilo verme sürecim. Toplamda 55 kilo verdim."
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