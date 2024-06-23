Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. "Ölüm Otoyolu" Kuveyt ve Irak arasında yer almaktadır.
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2. Daktilo eğitimi sınavı. (1960)
3. Bir Japon mevzisine doğru el bombası fırlatan ABD deniz piyadeleri. (Haziran 1944. LIFE Dergisi fotoğrafı)
4. Kıbrıs'ta süt içen Finlandiyalı barış gücü askerleri. (1965)
5. Terör saldırısından sonra Manhattan şehir merkezindeki bir Burger King'de polisler tarafından geçici olarak kurulan NYPD merkezi. (11 Eylül 2001)
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6. Yıkılmış bir binada duran ABD Deniz Piyadesi, Okinawa şehrinin kalıntılarına bakarken çekilmiş bir fotoğraf. (Okinawa Savaşı, 13 Haziran 1945.)
7. Şanghay'da bir eve zorla giren Japon birlikleri. (1937)
8. 1918'deki Finlandiya İç Savaşı sırasında Varkaus'ta iki Kızıl Muhafız üyesini infaz eden Beyaz Ordu askerleri.
9. Tokyo'daki Nikon fabrikasında bir fotoğraf makinesi merceğini inceleyen bir işçi. (Japonya, 1952)
10. 1957'de sıcak bir yaz gününde İmparator Penguenleri sulayan Danimarkalı hayvanat bahçesi görevlisi.
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11. 1957 Yılında Kaliforniya'da tekneyle taşınan Viktorya döneminden kalma bir ev.
12. Wembley sergisinde bir kaydırak üzerinde kayan Büyük Britanya Kralı 6. George. (İngiltere. 1925.)
13. İmparator İkinci Nicholas'ın (1868-1918) hayatı boyunca çektiği çok sayıda selfie'den biri.
14. Paul, Minnesota yakınlarında federal ajanlar tarafından tutuklanan iki kaçak içici. (1921)
15. Cornwall, İngiltere'de koyunların üzerinde dörtnala giden iki kız. (1969)
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