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Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 14:01

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
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1. "Ölüm Otoyolu" Kuveyt ve Irak arasında yer almaktadır.

1. "Ölüm Otoyolu" Kuveyt ve Irak arasında yer almaktadır.

Amerikan, Kanada, İngiliz ve Fransız uçakları ve kara kuvvetlerinin 26-27 Şubat 1991 tarihlerinde Kuveyt'ten ayrılmaya çalışan Irak askeri personeline saldırmasının ardından 2000 kadar aracın kalıntıları burada bırakılmıştır.

2. Daktilo eğitimi sınavı. (1960)

2. Daktilo eğitimi sınavı. (1960)

3. Bir Japon mevzisine doğru el bombası fırlatan ABD deniz piyadeleri. (Haziran 1944. LIFE Dergisi fotoğrafı)

3. Bir Japon mevzisine doğru el bombası fırlatan ABD deniz piyadeleri. (Haziran 1944. LIFE Dergisi fotoğrafı)

4. Kıbrıs'ta süt içen Finlandiyalı barış gücü askerleri. (1965)

4. Kıbrıs'ta süt içen Finlandiyalı barış gücü askerleri. (1965)

5. Terör saldırısından sonra Manhattan şehir merkezindeki bir Burger King'de polisler tarafından geçici olarak kurulan NYPD merkezi. (11 Eylül 2001)

5. Terör saldırısından sonra Manhattan şehir merkezindeki bir Burger King'de polisler tarafından geçici olarak kurulan NYPD merkezi. (11 Eylül 2001)
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6. Yıkılmış bir binada duran ABD Deniz Piyadesi, Okinawa şehrinin kalıntılarına bakarken çekilmiş bir fotoğraf. (Okinawa Savaşı, 13 Haziran 1945.)

6. Yıkılmış bir binada duran ABD Deniz Piyadesi, Okinawa şehrinin kalıntılarına bakarken çekilmiş bir fotoğraf. (Okinawa Savaşı, 13 Haziran 1945.)

7. Şanghay'da bir eve zorla giren Japon birlikleri. (1937)

7. Şanghay'da bir eve zorla giren Japon birlikleri. (1937)

8. 1918'deki Finlandiya İç Savaşı sırasında Varkaus'ta iki Kızıl Muhafız üyesini infaz eden Beyaz Ordu askerleri.

8. 1918'deki Finlandiya İç Savaşı sırasında Varkaus'ta iki Kızıl Muhafız üyesini infaz eden Beyaz Ordu askerleri.

9. Tokyo'daki Nikon fabrikasında bir fotoğraf makinesi merceğini inceleyen bir işçi. (Japonya, 1952)

9. Tokyo'daki Nikon fabrikasında bir fotoğraf makinesi merceğini inceleyen bir işçi. (Japonya, 1952)

10. 1957'de sıcak bir yaz gününde İmparator Penguenleri sulayan Danimarkalı hayvanat bahçesi görevlisi.

10. 1957'de sıcak bir yaz gününde İmparator Penguenleri sulayan Danimarkalı hayvanat bahçesi görevlisi.
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11. 1957 Yılında Kaliforniya'da tekneyle taşınan Viktorya döneminden kalma bir ev.

11. 1957 Yılında Kaliforniya'da tekneyle taşınan Viktorya döneminden kalma bir ev.

12. Wembley sergisinde bir kaydırak üzerinde kayan Büyük Britanya Kralı 6. George. (İngiltere. 1925.)

12. Wembley sergisinde bir kaydırak üzerinde kayan Büyük Britanya Kralı 6. George. (İngiltere. 1925.)

13. İmparator İkinci Nicholas'ın (1868-1918) hayatı boyunca çektiği çok sayıda selfie'den biri.

13. İmparator İkinci Nicholas'ın (1868-1918) hayatı boyunca çektiği çok sayıda selfie'den biri.

14. Paul, Minnesota yakınlarında federal ajanlar tarafından tutuklanan iki kaçak içici. (1921)

14. Paul, Minnesota yakınlarında federal ajanlar tarafından tutuklanan iki kaçak içici. (1921)

15. Cornwall, İngiltere'de koyunların üzerinde dörtnala giden iki kız. (1969)

15. Cornwall, İngiltere'de koyunların üzerinde dörtnala giden iki kız. (1969)

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