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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 00:22

Yeni gelinden hallice restoran sunumları sizi de hayrete düşürecek! Verdiğiniz parayı da yediğiniz yemeği de sorgulatacak bu ilginç sunumların lezzetini merak edeceğinize de eminiz! Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından en lezzetli bulduğunuz hangisi olacak

İşte, başlıyoruz...

Geçtiğimiz Haftanın Hayatı Sorgulatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Moka potun kullanış amacını unutmak üzeresiniz!

1. Moka potun kullanış amacını unutmak üzeresiniz!

2. Peki, bu gerçekten gerekli miydi?

2. Peki, bu gerçekten gerekli miydi?

3. Domuz kumbarayı çekiçle kırın ve mucizeyi görün!

4. Lütfen donatı yemeden önce kahveyi içiniz

4. Lütfen donatı yemeden önce kahveyi içiniz

5. İşte karşınızda gerçek bir yumurta şelalesi

5. İşte karşınızda gerçek bir yumurta şelalesi

6. Balık lollipop mu?

6. Balık lollipop mu?

7. Kahvaltı değil de bal peteğinin cinayet mahali gibi

7. Kahvaltı değil de bal peteğinin cinayet mahali gibi

8. Biz de hâlâ bardakta mısır yiyelim...

8. Biz de hâlâ bardakta mısır yiyelim...

9. 16 dolara ilaç gibi sunum

9. 16 dolara ilaç gibi sunum

10. Yeni Zelanda'da tavuk burger yemeden önce bir kez daha düşünün

10. Yeni Zelanda'da tavuk burger yemeden önce bir kez daha düşünün

11. Açık büfeden market arabasıyla seçilmiş tavuk kanatları

11. Açık büfeden market arabasıyla seçilmiş tavuk kanatları

12. Peru'dan kitap gibi lezzetler: En azından kitabı saklayabilirsiniz

12. Peru'dan kitap gibi lezzetler: En azından kitabı saklayabilirsiniz

13. Umarız bu kürek bahçe işleri için de kullanılmamıştır!

13. Umarız bu kürek bahçe işleri için de kullanılmamıştır!

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