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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 20:01

Yeni gelinlere şükür ettiren, hangi kafa ile yapıldığı bilinmeyen restoran sunumlara hoş geldiniz! Yaratıcı mı yoksa gereksiz mi olduğuna sizin karar vereceğiniz restoran sunumlarını derledik. 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

1. Görebileceğiniz en yaratıcı ekmek sepeti...

1. Görebileceğiniz en yaratıcı ekmek sepeti...

2. Askıda takolarınız hazır!

2. Askıda takolarınız hazır!

3. Bulaşık derdi için ilginç bir çözüm.

3. Bulaşık derdi için ilginç bir çözüm.

4. Sadece moda uzmanları için hazırlandı.

4. Sadece moda uzmanları için hazırlandı.

5. Ofis çalışanları restoran açmıştır...

5. Ofis çalışanları restoran açmıştır...

6. Barbie oyuncaklı çocuk menüsü.

6. Barbie oyuncaklı çocuk menüsü.

7. İşte karşınızda komodinde ekmek sepeti!

7. İşte karşınızda komodinde ekmek sepeti!

8. Kürekte halis muhlis İngiliz kahvaltısı.

8. Kürekte halis muhlis İngiliz kahvaltısı.

9. Atıştırmalıklarınızı daha önce hiç böyle görmediniz!

9. Atıştırmalıklarınızı daha önce hiç böyle görmediniz!

10. Küllükte tatlı biraz abartı oldu sanki.

10. Küllükte tatlı biraz abartı oldu sanki.

11. Kazanda makarna ile şırıngada ketçap...

11. Kazanda makarna ile şırıngada ketçap...

12. Kabak getirmemek için elinde ne gelirse yapanlar...

12. Kabak getirmemek için elinde ne gelirse yapanlar...

13. Hayatın her anında kaymayı sevenlere özel.

13. Hayatın her anında kaymayı sevenlere özel.

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