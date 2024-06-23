Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerin de goygoyu mu olurmuş canım demeyin. Konum ülkemiz olunca hem yemeklerimiz pek bir güzel hem de goygoyu! Kurban Bayramını da mizahını alet ederek yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi güldüren X kullanıcılarına beraber bakalım.
İşte bu tam bir Türk usulü bowl;
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