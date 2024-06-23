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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 08:32

Yemeklerin de goygoyu mu olurmuş canım demeyin. Konum ülkemiz olunca hem yemeklerimiz pek bir güzel hem de goygoyu! Kurban Bayramını da mizahını alet ederek yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi güldüren X kullanıcılarına beraber bakalım.

İşte bu tam bir Türk usulü bowl;

İşte bu tam bir Türk usulü bowl;
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Bu da tatlı versiyonu efendim.

Bu da tatlı versiyonu efendim.
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Kaçak kat çıkılmış olabilir mi?

Neyse ki Karadeniz yemeğiymiş.

Neyse ki Karadeniz yemeğiymiş.
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Gerçek miymiş onlar :(

Gerçek miymiş onlar :(
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Dik mi koyulmuş o bisküviler?!

Dik mi koyulmuş o bisküviler?!
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Canımız çekti yine.

Canımız çekti yine.
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Twitter dili ve edebiyatından mezun olanlar anladı.

Twitter dili ve edebiyatından mezun olanlar anladı.
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Şu siteye ayak atmayın kardeşim!

Şu siteye ayak atmayın kardeşim!
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Bir de karpuz peynir...Yarışsalar kim alır?

Bir de karpuz peynir...Yarışsalar kim alır?
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Bu da tartışılır mesela. Kalem gibi sarma mı, etli butlu sarma mı?

Bu da tartışılır mesela. Kalem gibi sarma mı, etli butlu sarma mı?
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Böyle pasta yapmayı nereden öğrendin?

Böyle pasta yapmayı nereden öğrendin?
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Geçmiş olsun...

Geçmiş olsun...
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Nektarine yapılan büyük bir haksızlıktır.

Nektarine yapılan büyük bir haksızlıktır.
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Yine de estetik bir bisküvili pasta görmeden kapatmayalım bu haftayı.

Yine de estetik bir bisküvili pasta görmeden kapatmayalım bu haftayı.
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Haftaya görüşmek üzere!

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