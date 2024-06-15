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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.06.2024 - 20:31

Yer Türkiye olunca elbette ne goygoyumuz ne de yemeklerimiz eksik olur. Hele de bir yemeklere goygoyu alet edenler var ki sormayın gitsin! Bu hafta yine kahkahalarla güldüğümüz birbirinden güzel yemekli tweetler vardı.

Gelin beraber göz atalım.

Bubble teanin de mucidi biziz aslında.

Bubble teanin de mucidi biziz aslında.
twitter.com

Timelineımız bu pizzayla şenlendi bu hafta.

Timelineımız bu pizzayla şenlendi bu hafta.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Dut esprileri karşısına ise kendimizi dutamadık.

Dut esprileri karşısına ise kendimizi dutamadık.
twitter.com

Her öğün olsa her öğün yeriz herhalde.

Her öğün olsa her öğün yeriz herhalde.
twitter.com

Haklı bir isyan.

Haklı bir isyan.
twitter.com

Soğuk kahve aşkımız şuralarda bir yerlerde.

Soğuk kahve aşkımız şuralarda bir yerlerde.
twitter.com

Bu haftayı da güzel bir öneriyle kapatalım.

Bu haftayı da güzel bir öneriyle kapatalım.
twitter.com

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