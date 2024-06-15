Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yer Türkiye olunca elbette ne goygoyumuz ne de yemeklerimiz eksik olur. Hele de bir yemeklere goygoyu alet edenler var ki sormayın gitsin! Bu hafta yine kahkahalarla güldüğümüz birbirinden güzel yemekli tweetler vardı.

Gelin beraber göz atalım.