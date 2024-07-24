Şarkılarla Inside Out 2 Karakterleri! İşte Duygu Karmaşası Yaşatan Çalma Listesi!

Gıpta, Göksel'in de dediği gibi 'Kıskanıyorum, kıskanıyorum...'

'Kara kara kara gözler ona buna bakıyor mu

O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu

Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu

Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanyor mu'