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Şarkılarla Inside Out 2 Karakterleri! İşte Duygu Karmaşası Yaşatan Çalma Listesi!

Şarkılarla Inside Out 2 Karakterleri! İşte Duygu Karmaşası Yaşatan Çalma Listesi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 21:07

Milyonları beyaz perdede buluşturan tüm duygularıyla Inside Out 2 filmine bir de şarkılarla bakmanızı istiyoruz. Filmin sevilen karakterlerinin Türkçe şarkılarla eşleşmesi ne bayılacaksınız. 

Hazırsanız, başlıyoruz... 

Kaynak: jontinik

Genç Riley'nin maceralarına ve heyecan dolu ergenliği boyunca tüm hislerine şahit olduk. Peki, ya Inside Out 2 karakterleri birer şarkı olsaydı?

Genç Riley'nin maceralarına ve heyecan dolu ergenliği boyunca tüm hislerine şahit olduk. Peki, ya Inside Out 2 karakterleri birer şarkı olsaydı?

İşte, hafızalara kazınmış Türkçe şarkılarla Inside Out 2 karakterleri! 👇

Zerrin Özer - Duygularım

Zerrin Özer - Duygularım

Genç Riley, bize ve kendisine yaşattığı tüm duygularla bir Zerrin Özer şarkısı olurdu! 

'Duygularım darmadağın anlayamazsın

Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın'

1. Athena - Kafama Göre

1. Athena - Kafama Göre

Neşe, duyan herkesi dans ettiren bir Athena şarkısı olmalı! 

'Kuralı yok, kuralı yok

Hayat senin gibi delisi yok

Yaşıyorum gelişine takılıyorum kafama göre

Kafama göre, kafama göre'

2. Hayko Cepkin - Bertaraf Et

Öfke'nin derdine derman ise Hayko Cepkin'de saklı. 

'Altı üstü beş metreydi

Dertlerinin birikimi

Belki, 'Biter' dedin ama

Sen kaparsan gözlerini'

3. Hepsi - Aşk Sakızı

3. Hepsi - Aşk Sakızı

Tiksinti'nin sabrını taşıran her şeye yanıt bir döneme damgasını vuran Hepsi gurubunda. 

'Üf, üf sıktın artık

Sabrımı taşırdın artık

Sakız gibi yapıştın da

Tadını kaçırdın artık

Üf yeter, üf -üf yeter

Yoksa sen aşk sakızı mısın?'

4. Göksel - Kıskanıyorum

4. Göksel - Kıskanıyorum

Gıpta, Göksel'in de dediği gibi 'Kıskanıyorum, kıskanıyorum...' 

'Kara kara kara gözler ona buna bakıyor mu

O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu

Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu

Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanyor mu'

5. Model - Antidepresan Gülümsemesi

5. Model - Antidepresan Gülümsemesi

Zaman zaman siz de Kaygı'yı Model'in unutulmaz Antidepresan Gülümsemesi'yle eşleştirmiyor musunuz? 

'Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi

Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi'

6. Bağzıları - Zaten Kırılmış Bir Kızsın

'Büsbütün kaybettim.

Bana dokunmayın sakın...' Daha ne desin ki Üzüntü!

7. Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

7. Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

Ergenliğin belki de en güzel duygusunu Utanç'ı anlatacak sözler ise Türkçe rockun efsanelerinden; 

'Sözlerimi geri alamam

Yazdığımı yeniden yazamam,

Çaldığımı baştan çalamam,

Bir daha geri dönemem'

8. Barış Manço - Dönence

Görüyorum Dönence, 'Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor...' 

Küçük bir çocuğun derin Korku'su daha nasıl anlatılabilir ki?

9. Ajda Pekkan - Kaderimin Oyunu

9. Ajda Pekkan - Kaderimin Oyunu

Zaten, hiçbir zaman bıkmayan ve yerinde durmayan Ajda Pekkan'dan başkası Bıkkınlık'ı anlatamazdı. 

'Bıktım artık yaşamaktan

Çekmekle biter mi bu hayat yolu?

Ah, bu yalnızlık, bu dertler'

10. Erol Evgin - İşte Öyle Bir Şey

10. Erol Evgin - İşte Öyle Bir Şey

Nostalji, denilince akla gelen o eşsiz şarkı ve Erol Evgin'in de dediği gibi 'Hani eski bir resme bakarken...' 

'... Hani yılları sayar da insan

Hani gözleri dolar ya birden

İşte öyle bir şey'

11. Demir Demirkan - Zaferlerim

Son olarak karşınızda, Bing Bong! 

'Yitip gitsem de, sonumu bilsem

Ölümü tatsam da yenilmem yine de

Senin için bütün zaferlerim'

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