Şarkılarla Inside Out 2 Karakterleri! İşte Duygu Karmaşası Yaşatan Çalma Listesi!
Şarkılarla Inside Out 2 Karakterleri! İşte Duygu Karmaşası Yaşatan Çalma Listesi!
Milyonları beyaz perdede buluşturan tüm duygularıyla Inside Out 2 filmine bir de şarkılarla bakmanızı istiyoruz. Filmin sevilen karakterlerinin Türkçe şarkılarla eşleşmesi ne bayılacaksınız.
Hazırsanız, başlıyoruz...
Kaynak: jontinik
Genç Riley'nin maceralarına ve heyecan dolu ergenliği boyunca tüm hislerine şahit olduk. Peki, ya Inside Out 2 karakterleri birer şarkı olsaydı?
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