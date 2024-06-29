Emre Fel'in Tarzı ve Sesi 'Anadolu Rock' Efsaneleriyle Kıyaslanınca Sosyal Medya Karıştı!

Müzik dünyasını alt üst eden Emre Fel, tarzı ve sesiyle kısa zamanda pek çok farklı müzisyenle karşılaştırıldı ve kıyaslandı. Son olarak 'Anadolu Rock'un efsaneleri Barış Manço ve Cem Karaca'ya benzetilen Emre Fel, bir kez daha sosyal medyayı ikiye böldü.

İşte, detaylar...