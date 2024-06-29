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Emre Fel'in Tarzı ve Sesi 'Anadolu Rock' Efsaneleriyle Kıyaslanınca Sosyal Medya Karıştı!

Emre Fel'in Tarzı ve Sesi 'Anadolu Rock' Efsaneleriyle Kıyaslanınca Sosyal Medya Karıştı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 20:41

Müzik dünyasını alt üst eden Emre Fel, tarzı ve sesiyle kısa zamanda pek çok farklı müzisyenle karşılaştırıldı ve kıyaslandı. Son olarak 'Anadolu Rock'un efsaneleri Barış Manço ve Cem Karaca'ya benzetilen Emre Fel, bir kez daha sosyal medyayı ikiye böldü. 

İşte, detaylar...

Emre Fel, "Merhabalar", "Yar Bensiz", "Yine Beni Sev", "Bi' Telaşım Var" ve "Senden Güzeli mi Var" gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Emre Fel, "Merhabalar", "Yar Bensiz", "Yine Beni Sev", "Bi' Telaşım Var" ve "Senden Güzeli mi Var" gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Bir anda tüm gözleri üzerine çeken Fel, '@aimuzikleri' adlı Instagram hesabının paylaşımının ardından 'Anadolu Rock'un efsanelerine benzetilmeye başlandı. Emre Fel'in 'Senden Güzeli mi Var?' parçasını yapay zeka ile Cem Karaca ve Barış Manço'ya söyletilen video kısa zamanda viral oldu.

Tabii "@aimuzikleri" tarafından yapılan bu çalışma hem kulaklarımızın pasını sildi hem de Barış Manço ve Cem Karaca özlemimizi artırdı.

Derken, sosyal medya platformu X üzerinden '@Ceyyargimachine' adlı kullanıcıdan, milyonların dikkatini çeken o yorum geldi!

Derken, sosyal medya platformu X üzerinden '@Ceyyargimachine' adlı kullanıcıdan, milyonların dikkatini çeken o yorum geldi!

Böylece, Emre Fel'in güzel sesi bir anda sosyal medyayı ikiye böldü!

Peki sahiden Emre Fel, yeni nesilin Barış Manço'su veya Cem Karaca'sı olabilir mi? Gelin dinleyelim 👇

Tabii bu fikre katılmayanlar da vardı! 👇

Tabii bu fikre katılmayanlar da vardı! 👇
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Önce 'Müşküle tabi zulüm...' sözleri anlamaya çalışanlar da oldu👇

Önce 'Müşküle tabi zulüm...' sözleri anlamaya çalışanlar da oldu👇
twitter.com

"Ben bunu baya bi süre Aziz kedi ve Zeki Enes Akkan'ın yaptığı gibi şakalı bi şarkı falan sanıyordum gerçekmiş" 👇

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Şarkının sözlerine bir eleştiri de video ile geldi 👇

Derdine dermanı Emre Fel'de bulanlar da oldu. 👇

Derdine dermanı Emre Fel'de bulanlar da oldu. 👇
twitter.com

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Bu benzetme kimin aklına Barış Akarsu'yu getirmedi ki? 👇

Bu benzetme kimin aklına Barış Akarsu'yu getirmedi ki? 👇
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Popülerliğin 'antipatikliği' diyebilir miyiz? 👇

Popülerliğin 'antipatikliği' diyebilir miyiz? 👇
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Kıyaslamak şart mı sahiden? 👇

Kıyaslamak şart mı sahiden? 👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇
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