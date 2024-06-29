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Sosyal Medyanın 'Linç' Akımından Akademi Dünyasını Kızdıracak Yorumlar! Peki Yüksek Lisans Sınıfsal mıdır?

Sosyal Medyanın 'Linç' Akımından Akademi Dünyasını Kızdıracak Yorumlar! Peki Yüksek Lisans Sınıfsal mıdır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 18:13

Sosyal medyanın 'linç' akımı bu kez de akademi dünyasını ele aldı! Twitter (X) üzerinden '@AcademicAdvent3' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan akım, akademi, akademisyenler ve akademi kariyer hakkında dikkat çekici düşünceleri ortaya çıkardı. Meğer, sosyal medya kullanıcılarının bu konu hakkında söyleyecek ne çok şeyi varmış... 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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Bir anda ortalığı karıştıran 'linç' akımı akademi dünyasını kızdırabilir. Peki gerçekten, akademik kariyer ve yüksek lisans sınıfsal olabilir mi?

İşte, Academic Adventure adlı X hesabının her şeyi başlatan o paylaşımı!

İşte, Academic Adventure adlı X hesabının her şeyi başlatan o paylaşımı!
twitter.com

Gelin, sosyal medyanın yorumlarına da birlikte göz atalım. 👇

Gelin, sosyal medyanın yorumlarına da birlikte göz atalım. 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Sınıfsal... 👇

Sınıfsal... 👇
twitter.com
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👇
twitter.com

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twitter.com

Peki, herkes işini yaparken söylenir mi? 👇

Peki, herkes işini yaparken söylenir mi? 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

Sahiden, akademi 'aydınlık' demek değil midir? 👇

Sahiden, akademi 'aydınlık' demek değil midir? 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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👇
twitter.com

Hangi iş kolay ki? 👇

Hangi iş kolay ki? 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yüksek lise... 👇

Yüksek lise... 👇
twitter.com

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Akademik hayatınızda karşılaştığınız ilginç olayları ve akademi hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.  Yorumlarda buluşalım!

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