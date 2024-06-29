Sosyal Medyanın 'Linç' Akımından Akademi Dünyasını Kızdıracak Yorumlar! Peki Yüksek Lisans Sınıfsal mıdır?
Sosyal Medyanın 'Linç' Akımından Akademi Dünyasını Kızdıracak Yorumlar! Peki Yüksek Lisans Sınıfsal mıdır?
Sosyal medyanın 'linç' akımı bu kez de akademi dünyasını ele aldı! Twitter (X) üzerinden '@AcademicAdvent3' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan akım, akademi, akademisyenler ve akademi kariyer hakkında dikkat çekici düşünceleri ortaya çıkardı. Meğer, sosyal medya kullanıcılarının bu konu hakkında söyleyecek ne çok şeyi varmış...
Hazırsanız, başlıyoruz...
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Bir anda ortalığı karıştıran 'linç' akımı akademi dünyasını kızdırabilir. Peki gerçekten, akademik kariyer ve yüksek lisans sınıfsal olabilir mi?
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İşte, Academic Adventure adlı X hesabının her şeyi başlatan o paylaşımı!
Gelin, sosyal medyanın yorumlarına da birlikte göz atalım. 👇
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Sınıfsal... 👇
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Peki, herkes işini yaparken söylenir mi? 👇
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Sahiden, akademi 'aydınlık' demek değil midir? 👇
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Hangi iş kolay ki? 👇
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Yüksek lise... 👇
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