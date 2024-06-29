Sosyal Medyanın 'Linç' Akımından Akademi Dünyasını Kızdıracak Yorumlar! Peki Yüksek Lisans Sınıfsal mıdır?

Sosyal medyanın 'linç' akımı bu kez de akademi dünyasını ele aldı! Twitter (X) üzerinden '@AcademicAdvent3' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan akım, akademi, akademisyenler ve akademi kariyer hakkında dikkat çekici düşünceleri ortaya çıkardı. Meğer, sosyal medya kullanıcılarının bu konu hakkında söyleyecek ne çok şeyi varmış...

Hazırsanız, başlıyoruz...