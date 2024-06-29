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Sosyal Medya Kullanıcılarının Babaları Hakkında 'Linçlenecek Fikirleri' Yüreğinizi Dağlayacak!

Sosyal Medya Kullanıcılarının Babaları Hakkında 'Linçlenecek Fikirleri' Yüreğinizi Dağlayacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 16:10

Sosyal medya platformu X üzerinden başlayan 'linç' akımına bu kez babalar da karıştı. Kullanıcı adı @bosverselinn olan bir hesap üzerinden yapılan paylaşımla, babaları hakkında linç edilecek fikirlerini itiraf eden sosyal medya kullanıcıları yüreğimizi de dağladı. 

İşte, detaylar...

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Kimilerimizin gölgesinde dinlendiği ulu çınar, kimilerimizin en büyük yarası: Babası!

Kimilerimizin gölgesinde dinlendiği ulu çınar, kimilerimizin en büyük yarası: Babası!

Şarkıda da dediği gibi, 'Kiminin babası padişah, sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser...' (Koca Yaşlı Şişko Dünya)

İşte, tüm bu baba sorunlarını yeniden gündeme getiren o X paylaşımı!

İşte, tüm bu baba sorunlarını yeniden gündeme getiren o X paylaşımı!
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Gelin, şimdi de sosyal medya kullanıcılarının isyanlarını ele alalım. 👇

Gelin, şimdi de sosyal medya kullanıcılarının isyanlarını ele alalım. 👇
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Haklı bir serzeniş diyebilir miyiz? 👇

Haklı bir serzeniş diyebilir miyiz? 👇
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Ne sensiz ne de seninle... 👇

Ne sensiz ne de seninle... 👇
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Zaman hepimizi değiştirdi. 👇

Zaman hepimizi değiştirdi. 👇
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Kız babalarına her türlü damat sıkıntı, diyebilir miyiz? 👇

Kız babalarına her türlü damat sıkıntı, diyebilir miyiz? 👇
twitter.com

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Vatman da hızlı olsun! 👇

Vatman da hızlı olsun! 👇
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Peki, yol bilmemeniz de babanızın suçu mu? 👇

Peki, yol bilmemeniz de babanızın suçu mu? 👇
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Ah şu modern babalar diyebilir miyiz? 👇

Ah şu modern babalar diyebilir miyiz? 👇
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Tabii bazen bu da bir sorun olabilir... 👇

Tabii bazen bu da bir sorun olabilir... 👇
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