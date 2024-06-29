Sosyal Medya Kullanıcılarının Babaları Hakkında 'Linçlenecek Fikirleri' Yüreğinizi Dağlayacak!
Sosyal Medya Kullanıcılarının Babaları Hakkında 'Linçlenecek Fikirleri' Yüreğinizi Dağlayacak!
Sosyal medya platformu X üzerinden başlayan 'linç' akımına bu kez babalar da karıştı. Kullanıcı adı @bosverselinn olan bir hesap üzerinden yapılan paylaşımla, babaları hakkında linç edilecek fikirlerini itiraf eden sosyal medya kullanıcıları yüreğimizi de dağladı.
İşte, detaylar...
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Kimilerimizin gölgesinde dinlendiği ulu çınar, kimilerimizin en büyük yarası: Babası!
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İşte, tüm bu baba sorunlarını yeniden gündeme getiren o X paylaşımı!
Gelin, şimdi de sosyal medya kullanıcılarının isyanlarını ele alalım. 👇
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Haklı bir serzeniş diyebilir miyiz? 👇
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Ne sensiz ne de seninle... 👇
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Zaman hepimizi değiştirdi. 👇
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Kız babalarına her türlü damat sıkıntı, diyebilir miyiz? 👇
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Vatman da hızlı olsun! 👇
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Peki, yol bilmemeniz de babanızın suçu mu? 👇
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Ah şu modern babalar diyebilir miyiz? 👇
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Tabii bazen bu da bir sorun olabilir... 👇
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