Sosyal Medya Kullanıcılarının Babaları Hakkında 'Linçlenecek Fikirleri' Yüreğinizi Dağlayacak!

Sosyal medya platformu X üzerinden başlayan 'linç' akımına bu kez babalar da karıştı. Kullanıcı adı @bosverselinn olan bir hesap üzerinden yapılan paylaşımla, babaları hakkında linç edilecek fikirlerini itiraf eden sosyal medya kullanıcıları yüreğimizi de dağladı.

İşte, detaylar...