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Sosyal Medyayı İkiye Bölen 'Hayattaki 6 Lüksü' Para Vermeden Elde Edebilir misiniz?

Sosyal Medyayı İkiye Bölen 'Hayattaki 6 Lüksü' Para Vermeden Elde Edebilir misiniz?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 10:08

Sosyal medya platformu X üzerinden hayattaki altı lüksü sıralayan '@gizemakgul7' kullanıcı adlı hesap, kafaları karıştırdı! Lüks denildiği zaman aklınıza ilk gelen pahalı şeyleri unutun. Bu kez listede para vermeden elde ettiğiniz, kimilerine göre ise paranız olmadan da elde edemeyeceğiniz 6 madde yer alıyor. 

İşte, detaylar...

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Lüks denildiği zaman aklınıza gelenleri unutun! Bu kez sizin için para verilmeden elde edilen 6 şeyden söz ediyoruz.

Peki bu lükslere kaçımız sahibiz?

İşte, 'zaman' ile başlayan ve kaybetmeden anlamadığımız o lüksler...

İşte, 'zaman' ile başlayan ve kaybetmeden anlamadığımız o lüksler...

İşin içine biraz da aşk katsak? 👇

İşin içine biraz da aşk katsak? 👇
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Doğanın mucizesini de eklesek... 👇

Doğanın mucizesini de eklesek... 👇
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Bir de farkındalık... 👇

Bir de farkındalık... 👇
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İşte tüm bunlara sahip olmak için ihtiyacınız olan. 👇

İşte tüm bunlara sahip olmak için ihtiyacınız olan. 👇
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Elbette, tam tersini düşünenler de vardı! 👇

Elbette, tam tersini düşünenler de vardı! 👇
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Hayatı durmaksızın yaşamak isteyenler de 👇

Hayatı durmaksızın yaşamak isteyenler de 👇
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Bir de boğazımızı düğümleyen, yüreğimizi dağlayanlar oldu... 👇

Bir de boğazımızı düğümleyen, yüreğimizi dağlayanlar oldu... 👇
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Zaman, para; özgürlük, sağlık denklemi... 👇

Zaman, para; özgürlük, sağlık denklemi... 👇
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Sizin için hayattaki en kıymetli lüks nedir? 👇

Sizin için hayattaki en kıymetli lüks nedir? 👇
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