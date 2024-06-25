Sosyal Medyayı İkiye Bölen 'Hayattaki 6 Lüksü' Para Vermeden Elde Edebilir misiniz?
Sosyal Medyayı İkiye Bölen 'Hayattaki 6 Lüksü' Para Vermeden Elde Edebilir misiniz?
Sosyal medya platformu X üzerinden hayattaki altı lüksü sıralayan '@gizemakgul7' kullanıcı adlı hesap, kafaları karıştırdı! Lüks denildiği zaman aklınıza ilk gelen pahalı şeyleri unutun. Bu kez listede para vermeden elde ettiğiniz, kimilerine göre ise paranız olmadan da elde edemeyeceğiniz 6 madde yer alıyor.
İşte, detaylar...
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Lüks denildiği zaman aklınıza gelenleri unutun! Bu kez sizin için para verilmeden elde edilen 6 şeyden söz ediyoruz.
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İşte, 'zaman' ile başlayan ve kaybetmeden anlamadığımız o lüksler...
İşin içine biraz da aşk katsak? 👇
Doğanın mucizesini de eklesek... 👇
Bir de farkındalık... 👇
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İşte tüm bunlara sahip olmak için ihtiyacınız olan. 👇
Elbette, tam tersini düşünenler de vardı! 👇
Hayatı durmaksızın yaşamak isteyenler de 👇
Bir de boğazımızı düğümleyen, yüreğimizi dağlayanlar oldu... 👇
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Zaman, para; özgürlük, sağlık denklemi... 👇
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Sizin için hayattaki en kıymetli lüks nedir? 👇
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