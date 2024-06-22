Yeni Vergi Paketine Sosyal Medyanın Birbirinden Yaratıcı Önerileri İşte Mizah Dedirtti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketi sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Tüm gözler Hazine'ye çevrilmişken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından yapılan X gönderisi de vatandaşın mizah yeteneğini ortaya koydu. Bir anda herkes kendi vergisini icat etti.

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