Yeni Vergi Paketine Sosyal Medyanın Birbirinden Yaratıcı Önerileri İşte Mizah Dedirtti!
Yeni Vergi Paketine Sosyal Medyanın Birbirinden Yaratıcı Önerileri İşte Mizah Dedirtti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketi sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Tüm gözler Hazine'ye çevrilmişken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından yapılan X gönderisi de vatandaşın mizah yeteneğini ortaya koydu. Bir anda herkes kendi vergisini icat etti.
İşte, detaylar...
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Yeni vergi paketiyle gündeme gelen bahşiş gerilerinden kiracıya kadar uzanan geniş kapsamlı vergi uygulaması dikkatleri üzerine çekti. Yurt dışı harçlarının 3 bin TL olması konuşuluyordu ki, bahşiş vergisi sosyal medyanın fena halde diline dolandı.
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Ünlü ekonomist sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, yaratıcı vergi fikirlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Tabii önce kimden vergi alınması gerektiği tartışıldı. 👇
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Caps Lock tuşu da kendine dikkat etse iyi olur... 👇
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Düşünce vergisi de fena fikir değil hani... 👇
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