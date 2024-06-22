Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Yeni Vergi Paketine Sosyal Medyanın Birbirinden Yaratıcı Önerileri İşte Mizah Dedirtti!

Yeni Vergi Paketine Sosyal Medyanın Birbirinden Yaratıcı Önerileri İşte Mizah Dedirtti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 15:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketi sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Tüm gözler Hazine'ye çevrilmişken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından yapılan X gönderisi de vatandaşın mizah yeteneğini ortaya koydu. Bir anda herkes kendi vergisini icat etti. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni vergi paketiyle gündeme gelen bahşiş gerilerinden kiracıya kadar uzanan geniş kapsamlı vergi uygulaması dikkatleri üzerine çekti. Yurt dışı harçlarının 3 bin TL olması konuşuluyordu ki, bahşiş vergisi sosyal medyanın fena halde diline dolandı.

Yeni vergi paketiyle gündeme gelen bahşiş gerilerinden kiracıya kadar uzanan geniş kapsamlı vergi uygulaması dikkatleri üzerine çekti. Yurt dışı harçlarının 3 bin TL olması konuşuluyordu ki, bahşiş vergisi sosyal medyanın fena halde diline dolandı.

Derken vergi paketine bir hamle de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Ünlü ekonomist sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, yaratıcı vergi fikirlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ünlü ekonomist sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, yaratıcı vergi fikirlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
twitter.com

Tabii önce kimden vergi alınması gerektiği tartışıldı. 👇

Tabii önce kimden vergi alınması gerektiği tartışıldı. 👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Caps Lock tuşu da kendine dikkat etse iyi olur... 👇

Caps Lock tuşu da kendine dikkat etse iyi olur... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Düşünce vergisi de fena fikir değil hani... 👇

Düşünce vergisi de fena fikir değil hani... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizden de fikirlerinizi alalım! Yorumlarda buluşalım.👇

Sizden de fikirlerinizi alalım! Yorumlarda buluşalım.👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın