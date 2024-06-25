40 Yaşına Geldiyseniz Bunları Bilmelisiniz! 'Vücudunuz Sahip Olacağınız Tek Şey Gibi Davranın'

Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi hayatımızdan eksilttiği bazı şeyler de var. Peki, zamanla tecrübe ettiğimiz onlarca şeyin bir listesi olsa! Fitness koçu Dan Go tarafından düzenlenen '40 yaşına geldiğinizde bilmeniz gereken bazı şeyler' listesi X üzerinden paylaşıldı. Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez'in Türkçe'ye çevirerek yeniden derlediği flood hayatınızda önemli değişimlere neden olacak.

İşte, detaylar...

Kaynak