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40 Yaşına Geldiyseniz Bunları Bilmelisiniz! 'Vücudunuz Sahip Olacağınız Tek Şey Gibi Davranın'

40 Yaşına Geldiyseniz Bunları Bilmelisiniz! 'Vücudunuz Sahip Olacağınız Tek Şey Gibi Davranın'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 09:22

Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi hayatımızdan eksilttiği bazı şeyler de var. Peki, zamanla tecrübe ettiğimiz onlarca şeyin bir listesi olsa! Fitness koçu Dan Go tarafından düzenlenen '40 yaşına geldiğinizde bilmeniz gereken bazı şeyler' listesi X üzerinden paylaşıldı. Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez'in Türkçe'ye çevirerek yeniden derlediği flood hayatınızda önemli değişimlere neden olacak. 

İşte, detaylar... 

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20'lerde enerjik, 30'larda tecrübeli, 40'larda ise enerjimizin azalmasına rağmen aslında tam donanımlı olmaya başlıyoruz!

20'lerde enerjik, 30'larda tecrübeli, 40'larda ise enerjimizin azalmasına rağmen aslında tam donanımlı olmaya başlıyoruz!

Hayatınızın muhtemelen altın çağlarını yaşayacaksınız. İşte, uzmanların kaleminden; 40 yaşına geldiğinizde bilmeniz gereken bazı şeyler. 👇

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Peki, sizin 40 yaşından sonra fark ettikleriniz neler oldu? 👇

Peki, sizin 40 yaşından sonra fark ettikleriniz neler oldu? 👇
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