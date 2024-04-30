40 Yaşından Sonra Her Şeye Yeniden Başlamak İstediğini Söyleyen Kişiye Gelen Cevaplar Sizi de Gaza Getirecek
40 Yaşından Sonra Her Şeye Yeniden Başlamak İstediğini Söyleyen Kişiye Gelen Cevaplar Sizi de Gaza Getirecek
Belirli bir yaştan sonra kariyer değiştirmek, başka bir alana yönelmek çoğumuza zor görünüyor olabilir. Peki durum gerçekten böyle mi?
'40 yaşından sonra başka bir iş yapılır mı?' sorusunu soran kişiye verilen cevaplar, sizi de gaza getirebilir.
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Tüm Türkiye şu sıralar Bahar'ın yıllar sonra mesleğine dönmesini, azmini, çalışkanlığını konuşuyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı bu konuyu diğer kullanıcılara sormaya karar verdi;
Birbirinden başarılı örnekler de gecikmedi.
Hatta işi daha ileriye taşıyanlar bile vardı.
"Şimdi o işin ustası."
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Özellikle kadınların böyle adımlar atması tam bir gurur kaynağı.
"Her şey mümkün ve her şey mümkünsüz, onun ölçüsü sizsiniz."
"Hiç pişman değilim."
"Zaman alıyor ama oluyor."
Şebnem Ferah da bu durumu özetlemiş zaten!
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Örneklerin ardı arkası kesilmiyor.
"Ay Gülben bir kariyerle ömür mü geçer"
Sizin görüşleriniz nedir bu konuda?
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