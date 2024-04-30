40 Yaşından Sonra Her Şeye Yeniden Başlamak İstediğini Söyleyen Kişiye Gelen Cevaplar Sizi de Gaza Getirecek

Belirli bir yaştan sonra kariyer değiştirmek, başka bir alana yönelmek çoğumuza zor görünüyor olabilir. Peki durum gerçekten böyle mi?

'40 yaşından sonra başka bir iş yapılır mı?' sorusunu soran kişiye verilen cevaplar, sizi de gaza getirebilir.