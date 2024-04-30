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40 Yaşından Sonra Her Şeye Yeniden Başlamak İstediğini Söyleyen Kişiye Gelen Cevaplar Sizi de Gaza Getirecek

40 Yaşından Sonra Her Şeye Yeniden Başlamak İstediğini Söyleyen Kişiye Gelen Cevaplar Sizi de Gaza Getirecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 00:04

Belirli bir yaştan sonra kariyer değiştirmek, başka bir alana yönelmek çoğumuza zor görünüyor olabilir. Peki durum gerçekten böyle mi? 

'40 yaşından sonra başka bir iş yapılır mı?' sorusunu soran kişiye verilen cevaplar, sizi de gaza getirebilir.

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Tüm Türkiye şu sıralar Bahar'ın yıllar sonra mesleğine dönmesini, azmini, çalışkanlığını konuşuyor.

Tüm Türkiye şu sıralar Bahar'ın yıllar sonra mesleğine dönmesini, azmini, çalışkanlığını konuşuyor.

Peki böyle şeyler yalnızca dizilerde mi olur? Gerçekte 40 yaşından sonra, yeni bir hayata başlamak, başka bir iş yapmak mümkün mü?

Bir sosyal medya kullanıcısı bu konuyu diğer kullanıcılara sormaya karar verdi;

Bir sosyal medya kullanıcısı bu konuyu diğer kullanıcılara sormaya karar verdi;
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Birbirinden başarılı örnekler de gecikmedi.

Birbirinden başarılı örnekler de gecikmedi.
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Hatta işi daha ileriye taşıyanlar bile vardı.

Hatta işi daha ileriye taşıyanlar bile vardı.
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"Şimdi o işin ustası."

"Şimdi o işin ustası."
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Özellikle kadınların böyle adımlar atması tam bir gurur kaynağı.

Özellikle kadınların böyle adımlar atması tam bir gurur kaynağı.
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"Her şey mümkün ve her şey mümkünsüz, onun ölçüsü sizsiniz."

"Her şey mümkün ve her şey mümkünsüz, onun ölçüsü sizsiniz."
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"Hiç pişman değilim."

"Hiç pişman değilim."
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"Zaman alıyor ama oluyor."

"Zaman alıyor ama oluyor."
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Şebnem Ferah da bu durumu özetlemiş zaten!

Şebnem Ferah da bu durumu özetlemiş zaten!
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Örneklerin ardı arkası kesilmiyor.

Örneklerin ardı arkası kesilmiyor.
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"Ay Gülben bir kariyerle ömür mü geçer"

"Ay Gülben bir kariyerle ömür mü geçer"
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Sizin görüşleriniz nedir bu konuda?

Sizin görüşleriniz nedir bu konuda?
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