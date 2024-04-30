Kuğulu Park Ailesi Büyüyor: Bebek Kuğuların Ardından Şimdi de Bebek Ördekler Dünyaya Geldi
Kuğulu Park Ailesi Büyüyor: Bebek Kuğuların Ardından Şimdi de Bebek Ördekler Dünyaya Geldi
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Başkent Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ta 5 siyah kuğu yavrusu dünyaya geldi Mart ayında.
Kuğulu Park'ta dünyaya gelen bebek kuğular, ziyaretçilerin dikkatini çekti elbette.
Kuğulu Park'ın 5 bebek kuğusunu görmek için planlar yapılmaya, hatta çiftler arasında romantik randevular yapılmaya başlandı.
Müjdemizi isteriz! Bebek kuğuların ardından şimdi de bebek ördekler dünyaya geldi.
Tabii bu haber yine planları beraberinde getirdi.
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Yeni date fikrimiz vatana millete hayırlı olsun.
İşte bu haberleri özledik.
Bebek ördekleri :(
Kuğulu ve Ördekli Park
Hafta sonu oluşacak kalabalığa dikkat etmekte fayda var.
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Bebek görmeye elimiz boş gitmeyelim ama değil mi?
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