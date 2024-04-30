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Kuğulu Park Ailesi Büyüyor: Bebek Kuğuların Ardından Şimdi de Bebek Ördekler Dünyaya Geldi

Kuğulu Park Ailesi Büyüyor: Bebek Kuğuların Ardından Şimdi de Bebek Ördekler Dünyaya Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 17:03

Ankara'nın gözde konumlarından Kuğulu Park, Mart ayında bebek kuğuları karşıladı. Bütün Ankaralıları sevindiren bu haber üzerine şimdi de bebek ördekler dünyaya geldi!

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Başkent Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ta 5 siyah kuğu yavrusu dünyaya geldi Mart ayında.

Başkent Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ta 5 siyah kuğu yavrusu dünyaya geldi Mart ayında.

Ankaralıların en sevdiği mekanlardan biri olan Kuğulu Park'ta ördekler, kuğular ve diğer türler uyum içerisinde yaşıyor. Bu uyuma bir de bebek kuğular dahil olduğu geçtiğimiz Mart ayında.

Kuğulu Park'ta dünyaya gelen bebek kuğular, ziyaretçilerin dikkatini çekti elbette.

Kuğulu Park'ta dünyaya gelen bebek kuğular, ziyaretçilerin dikkatini çekti elbette.

Hatta dikkatini çekmek ne kelime, adeta bütün şehir kuğuları görmek için heyecanlandı. Sanki yıllardır böyle bir haberi bekliyorduk.

Kuğulu Park'ın 5 bebek kuğusunu görmek için planlar yapılmaya, hatta çiftler arasında romantik randevular yapılmaya başlandı.

Kuğulu Park'ın 5 bebek kuğusunu görmek için planlar yapılmaya, hatta çiftler arasında romantik randevular yapılmaya başlandı.

Bebek kuğuları görene kadar, onlara ihtiyacımız olduğunu unutmuştuk sanki;

Müjdemizi isteriz! Bebek kuğuların ardından şimdi de bebek ördekler dünyaya geldi.

Müjdemizi isteriz! Bebek kuğuların ardından şimdi de bebek ördekler dünyaya geldi.
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Çankaya Belediyesi bebek ördeklerin fotoğrafını paylaşarak 'Kuğulu Park ailesi büyüyor' notunu düştü.

Tabii bu haber yine planları beraberinde getirdi.

Tabii bu haber yine planları beraberinde getirdi.
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Yeni date fikrimiz vatana millete hayırlı olsun.

Yeni date fikrimiz vatana millete hayırlı olsun.
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İşte bu haberleri özledik.

İşte bu haberleri özledik.
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Bebek ördekleri :(

Bebek ördekleri :(
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Kuğulu ve Ördekli Park

Kuğulu ve Ördekli Park
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Hafta sonu oluşacak kalabalığa dikkat etmekte fayda var.

Hafta sonu oluşacak kalabalığa dikkat etmekte fayda var.
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Bebek görmeye elimiz boş gitmeyelim ama değil mi?

Bebek görmeye elimiz boş gitmeyelim ama değil mi?
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