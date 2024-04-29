2010'ların Meşhur Şakalı Tişörtlerini Paylaşarak Nostalji Havası Estiren Kullanıcılar
2010'ların Meşhur Şakalı Tişörtlerini Paylaşarak Nostalji Havası Estiren Kullanıcılar
Eskiler ne güzeldi değil mi? Diziler, oyuncaklar, atıştırmalıklar, hatta giydiğimiz kıyafetler. Kıyafetlere güzel demek biraz tartışmalı bir konu olsa da 2010'larda giyilen tişörtlerin güldüren tasarımları olduğu kesin!
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2000'ler ve günümüz modası karşılaştırıldığında çok büyük farklar çarpıyor gözümüze.
Peki şöyle 2010'larda moda olan şakalı, komikli tişörtlü yeniden moda olsaydı nasıl olurdu?
Gelin o efsanevi tişörtleri bir hatırlayalım!
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Bu giyilir mesela.
Bol bol Avrupa Yakası gördük!
Çift tişörtleri...
Şimdi viral bir cümleyi tişörte baskı yapacak olsak, hangi birini yapacağız acaba?
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