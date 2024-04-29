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2010'ların Meşhur Şakalı Tişörtlerini Paylaşarak Nostalji Havası Estiren Kullanıcılar

2010'ların Meşhur Şakalı Tişörtlerini Paylaşarak Nostalji Havası Estiren Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 00:27

Eskiler ne güzeldi değil mi? Diziler, oyuncaklar, atıştırmalıklar, hatta giydiğimiz kıyafetler. Kıyafetlere güzel demek biraz tartışmalı bir konu olsa da 2010'larda giyilen tişörtlerin güldüren tasarımları olduğu kesin!

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2000'ler ve günümüz modası karşılaştırıldığında çok büyük farklar çarpıyor gözümüze.

2000'ler ve günümüz modası karşılaştırıldığında çok büyük farklar çarpıyor gözümüze.

Çok değil yalnızca birkaç sene içerisinde kullanılan renkler, tasarımlar tamamen değişiyor. Modada sık sık eskilere dönüş olsa da modern dokunuşlar eksik olmuyor.

Peki şöyle 2010'larda moda olan şakalı, komikli tişörtlü yeniden moda olsaydı nasıl olurdu?

Peki şöyle 2010'larda moda olan şakalı, komikli tişörtlü yeniden moda olsaydı nasıl olurdu?
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Gelin o efsanevi tişörtleri bir hatırlayalım!

Gelin o efsanevi tişörtleri bir hatırlayalım!
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Bu giyilir mesela.

Bu giyilir mesela.
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Bol bol Avrupa Yakası gördük!

Bol bol Avrupa Yakası gördük!
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Çift tişörtleri...

Çift tişörtleri...
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Şimdi viral bir cümleyi tişörte baskı yapacak olsak, hangi birini yapacağız acaba?

Şimdi viral bir cümleyi tişörte baskı yapacak olsak, hangi birini yapacağız acaba?
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