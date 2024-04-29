Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak Genel Kültür Aşkıyla Yanıp Tutuşan Kadına Gelen İlginç Bilgiler
Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak Genel Kültür Aşkıyla Yanıp Tutuşan Kadına Gelen İlginç Bilgiler
Yine bir 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı başlatıldı ve bu ilginç bilgiler hiç bitmiyormuşçasına yine yüzlerce ilginç bilgi geldi. Enteresan bilgiye doyup KPSS Genel Kültür'de full çekecek duruma geldi.
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Yüreği bilgi aşkıyla yanıp tutuşan kullanıcının paylaşımı şöyle 👇
Ciddiye alıp cevap verenlere bakalım.
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Biraz da müzik...
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