Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan Türkiye'de Eriyen Orta Sınıf Üzerine Ufuk Açıcı Tespitler

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ı TV programları, internet içerikleri ve kitaplarıyla tanıyoruz. Ancak Twitter'da da tarih dışı gündem olayları hakkında yazdıkları takipçileri tarafından ilgi görüyor. Gündemin sıcak konusu olan Türk vatandaşlarının kendi ülkesinde yabancı turistten pahalıya tatil yapması, Avrupa ülkelerinden vize alamaması konularına orta sınıf perspektifinden baktı.