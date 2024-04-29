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Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan Türkiye'de Eriyen Orta Sınıf Üzerine Ufuk Açıcı Tespitler

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan Türkiye'de Eriyen Orta Sınıf Üzerine Ufuk Açıcı Tespitler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.04.2024 - 18:06

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ı TV programları, internet içerikleri ve kitaplarıyla tanıyoruz. Ancak Twitter'da da tarih dışı gündem olayları hakkında yazdıkları takipçileri tarafından ilgi görüyor. Gündemin sıcak konusu olan Türk vatandaşlarının kendi ülkesinde yabancı turistten pahalıya tatil yapması, Avrupa ülkelerinden vize alamaması konularına orta sınıf perspektifinden baktı.

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Son zamanlarda gündemimiz yoğun. Paramız olsa bile ne yurt dışı ne de yurtiçinde başka ülke vatandaşlarıyla aynı seviyelerde tatil yapabiliyoruz.

Son zamanlarda gündemimiz yoğun. Paramız olsa bile ne yurt dışı ne de yurtiçinde başka ülke vatandaşlarıyla aynı seviyelerde tatil yapabiliyoruz.

ESG ise bu konuya orta sınıf penceresinden baktı.

ESG ise bu konuya orta sınıf penceresinden baktı.

Beklentiler üzerinden konuştu.

Beklentiler üzerinden konuştu.

Tabii tutulmayan sözleri de hatırlattı.

Tabii tutulmayan sözleri de hatırlattı.

Günlük hayata kadar sirayet eden bazı ikinci sınıf olma durumuna da değindi.

Günlük hayata kadar sirayet eden bazı ikinci sınıf olma durumuna da değindi.
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