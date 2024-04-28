Akademisyenler Tarafından Pek de Hoş Karşılanmayacak Fikirlerini Söyleyen Kişiler

Son zamanlarda Twitter'da cesur çıkışlar moda oldu. Orta yolculukla pek de işi olmayan kişiler belli olaylar belli kişiler veya gruplar hakkında pek de popüler olmayan fikirlerini paylaşıyor. Aldıkları etkileşimle de bu konuda sesini çıkarmaya cesaret edemeyenlerin sesi oluyor. Bugün sırada akademisyenler var.