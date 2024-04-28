Akademisyenler Tarafından Pek de Hoş Karşılanmayacak Fikirlerini Söyleyen Kişiler
Akademisyenler Tarafından Pek de Hoş Karşılanmayacak Fikirlerini Söyleyen Kişiler
Son zamanlarda Twitter'da cesur çıkışlar moda oldu. Orta yolculukla pek de işi olmayan kişiler belli olaylar belli kişiler veya gruplar hakkında pek de popüler olmayan fikirlerini paylaşıyor. Aldıkları etkileşimle de bu konuda sesini çıkarmaya cesaret edemeyenlerin sesi oluyor. Bugün sırada akademisyenler var.
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Meşhur görsel kullanılarak sorulan soru şöyle 👇
Bakalım kim ne demiş?
Giyim tarzları da eleştirildi.
Buna katılan akademisyenler vardır belki.
Bu sert olmuş.
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