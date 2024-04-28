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Akademisyenler Tarafından Pek de Hoş Karşılanmayacak Fikirlerini Söyleyen Kişiler

Akademisyenler Tarafından Pek de Hoş Karşılanmayacak Fikirlerini Söyleyen Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.04.2024 - 23:43

Son zamanlarda Twitter'da cesur çıkışlar moda oldu. Orta yolculukla pek de işi olmayan kişiler belli olaylar belli kişiler veya gruplar hakkında pek de popüler olmayan fikirlerini paylaşıyor. Aldıkları etkileşimle de bu konuda sesini çıkarmaya cesaret edemeyenlerin sesi oluyor. Bugün sırada akademisyenler var.

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Meşhur görsel kullanılarak sorulan soru şöyle 👇

Meşhur görsel kullanılarak sorulan soru şöyle 👇
twitter.com

Bakalım kim ne demiş?

Bakalım kim ne demiş?
twitter.com

Giyim tarzları da eleştirildi.

Giyim tarzları da eleştirildi.
twitter.com

Buna katılan akademisyenler vardır belki.

Buna katılan akademisyenler vardır belki.
twitter.com

Bu sert olmuş.

Bu sert olmuş.
twitter.com
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