Gönlü Bol Fırıncıdan Koloniden Ayrılıp Stüdyo Kovana Çıkan Arıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gönlü Bol Fırıncıdan Koloniden Ayrılıp Stüdyo Kovana Çıkan Arıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazar günü Twitter'da en çok hangi tweetler güldürmüş, en çok hangi tespitler budur dedirtmiş, en çok hangi paylaşımlar etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Kombin yaparken düşünülecekler...
Çok şanssızlar...
Bu nasıl soru?
Böyle oluyor.
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Peki neden crop?
Aldıydı= Past Perfect Tense
Cömertlik mi üretim hatası mı?
Sıradaki şakamız 👇
🤔
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Taşmasını seviyordur?
Kediler de depreşir.
👇
En azından dürüst.
Şerbo facts...
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İlk kez bireysel arı görüyorum.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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