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Gönlü Bol Fırıncıdan Koloniden Ayrılıp Stüdyo Kovana Çıkan Arıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gönlü Bol Fırıncıdan Koloniden Ayrılıp Stüdyo Kovana Çıkan Arıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.04.2024 - 18:50

Bakalım Pazar günü Twitter'da en çok hangi tweetler güldürmüş, en çok hangi tespitler budur dedirtmiş, en çok hangi paylaşımlar etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kombin yaparken düşünülecekler...

Kombin yaparken düşünülecekler...
twitter.com

Çok şanssızlar...

Çok şanssızlar...
twitter.com

Bu nasıl soru?

Bu nasıl soru?
twitter.com

Böyle oluyor.

Böyle oluyor.
twitter.com
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Peki neden crop?

Peki neden crop?
twitter.com

Aldıydı= Past Perfect Tense

Aldıydı= Past Perfect Tense
twitter.com

Cömertlik mi üretim hatası mı?

Cömertlik mi üretim hatası mı?
twitter.com

Sıradaki şakamız 👇

Sıradaki şakamız 👇
twitter.com

🤔

🤔
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Taşmasını seviyordur?

Taşmasını seviyordur?
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Kediler de depreşir.

Kediler de depreşir.
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👇

👇
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En azından dürüst.

En azından dürüst.
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Şerbo facts...

Şerbo facts...
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İlk kez bireysel arı görüyorum.

İlk kez bireysel arı görüyorum.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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