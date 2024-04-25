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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.04.2024 - 17:55

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bravo 👍

Bravo 👍
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Sadece Ankara'da yaşanabilecek durumlar 👇

Sadece Ankara'da yaşanabilecek durumlar 👇
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Sonuna kadar okuyun.

Sonuna kadar okuyun.
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Biraz da kelimelerle dans edenler...

Biraz da kelimelerle dans edenler...
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👇

👇
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Sivaslılık başka bir mevzu...

Sivaslılık başka bir mevzu...
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Neler olmuş neler!

Neler olmuş neler!
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Çok da gömmeyin.

Çok da gömmeyin.
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Çok iyi!

Çok iyi!
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Çok iyi denk gelmiş.

Çok iyi denk gelmiş.
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Kendini özel hissediyor.

Kendini özel hissediyor.
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Reels arkadaşlığı diye bir şey çıktı.

Reels arkadaşlığı diye bir şey çıktı.
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3 oda 1 sahne

3 oda 1 sahne
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Kızılcık Şerbeti senaristleri görmesin.

Kızılcık Şerbeti senaristleri görmesin.
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Selim Bey ne yaptınız?

Selim Bey ne yaptınız?
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Boy farklı önemli.

Boy farklı önemli.
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👇

👇
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Emredersiniz!

Emredersiniz!
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Ayrı kişi gibi yazmış.

Ayrı kişi gibi yazmış.
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Daha doğru.

Daha doğru.
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👇

👇
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Haftaya tekrar buralardayız 👋

Haftaya tekrar buralardayız 👋
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