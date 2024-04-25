Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
Bravo 👍
Sadece Ankara'da yaşanabilecek durumlar 👇
Sonuna kadar okuyun.
Biraz da kelimelerle dans edenler...
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👇
Sivaslılık başka bir mevzu...
Neler olmuş neler!
Çok da gömmeyin.
Çok iyi!
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Çok iyi denk gelmiş.
Kendini özel hissediyor.
Reels arkadaşlığı diye bir şey çıktı.
3 oda 1 sahne
Kızılcık Şerbeti senaristleri görmesin.
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Selim Bey ne yaptınız?
Boy farklı önemli.
👇
Emredersiniz!
Ayrı kişi gibi yazmış.
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Daha doğru.
👇
Haftaya tekrar buralardayız 👋
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