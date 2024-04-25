Kendini Neymar Gibi Yere Atan İzmit Belediye Meclisi Üyesi Goygoycuların Diline Düştü

Günün şüphesiz en bomba videosu İzmit'ten geldi. İzmit Belediyesi'nin Ak Partili Meclis Üyesi İbrahim Efe yaşadığı bir münakaşa sonrası yere düştü, ardından defalarca takla attı. Tabii bu durum da abartılı bulundu. Perşembe gününün en çok izlenen görüntülerine tepkiler de gecikmedi.