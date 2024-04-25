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Kendini Neymar Gibi Yere Atan İzmit Belediye Meclisi Üyesi Goygoycuların Diline Düştü

Kendini Neymar Gibi Yere Atan İzmit Belediye Meclisi Üyesi Goygoycuların Diline Düştü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.04.2024 - 17:09

Günün şüphesiz en bomba videosu İzmit'ten geldi. İzmit Belediyesi'nin Ak Partili Meclis Üyesi İbrahim Efe yaşadığı bir münakaşa sonrası yere düştü, ardından defalarca takla attı. Tabii bu durum da abartılı bulundu. Perşembe gününün en çok izlenen görüntülerine tepkiler de gecikmedi.

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İzmit Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi İbrahim Efe kendini yere attı, saldırıya uğradığını iddia ederek ortalığı birbirine kattı.

Tartışmalı pozisyonları inceleyen bir hesap olaya müdahil oldu.

Tartışmalı pozisyonları inceleyen bir hesap olaya müdahil oldu.

VAR'a gidildi.

VAR'a gidildi.
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Gönderme yapıldı.

Gönderme yapıldı.
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Olayın tanıklarından Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olaya bir editle dahil oldu.

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Oscar yorumuna da Armağan Çağlayan tepki gösterdi.

Oscar yorumuna da Armağan Çağlayan tepki gösterdi.
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Tabii herkes kendine göre bir yorumda bulundu.

Tabii herkes kendine göre bir yorumda bulundu.
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Galatasaray taraftarı Fenerbahçeli, Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylı oyuncuları örnek olarak gösterdi.

Galatasaray taraftarı Fenerbahçeli, Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylı oyuncuları örnek olarak gösterdi.
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