En Büyük Travmalarını Anlatarak "Bundan Bana da Oldu" Dedirten Kişiler
En Büyük Travmalarını Anlatarak "Bundan Bana da Oldu" Dedirten Kişiler
Travma aslında daha genel tıbbi bir terim olsa da biz bu kelimeyi daha çok geçmişte yaşadığımız ve bizi örseleyen ruhsal travmalar için kullanıyoruz. Kimi zaman bugün kimi zaman gelecek için adım atmaktan korkmamızın nedenlerinden biri de geçmişte yaşadığımız ruhsal travmalar oluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bunu merak etti. İlginç yanıtlar aldı.
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Soru şu 👇
Gelin yanıtlara bakalım.
AYT'ye çok rastladık.
2023 seçimlerini atlatamayanlar da var.
Hatta 2018...
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Fenerbahçeliler de dertli.
Bu cidden büyüktü.
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Beni de rize de köpek balığı kovalamıştı... o gün bu gündür açılamıyorum denizde, balinalar zor aldı beni elinden. 2 katımdı pezemenk.
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