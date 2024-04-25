En Büyük Travmalarını Anlatarak "Bundan Bana da Oldu" Dedirten Kişiler

Travma aslında daha genel tıbbi bir terim olsa da biz bu kelimeyi daha çok geçmişte yaşadığımız ve bizi örseleyen ruhsal travmalar için kullanıyoruz. Kimi zaman bugün kimi zaman gelecek için adım atmaktan korkmamızın nedenlerinden biri de geçmişte yaşadığımız ruhsal travmalar oluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bunu merak etti. İlginç yanıtlar aldı.