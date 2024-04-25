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En Büyük Travmalarını Anlatarak "Bundan Bana da Oldu" Dedirten Kişiler

En Büyük Travmalarını Anlatarak "Bundan Bana da Oldu" Dedirten Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.04.2024 - 13:58

Travma aslında daha genel tıbbi bir terim olsa da biz bu kelimeyi daha çok geçmişte yaşadığımız ve bizi örseleyen ruhsal travmalar için kullanıyoruz. Kimi zaman bugün kimi zaman gelecek için adım atmaktan korkmamızın nedenlerinden biri de geçmişte yaşadığımız ruhsal travmalar oluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bunu merak etti. İlginç yanıtlar aldı.

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Soru şu 👇

Soru şu 👇
twitter.com

Gelin yanıtlara bakalım.

Gelin yanıtlara bakalım.
twitter.com

AYT'ye çok rastladık.

AYT'ye çok rastladık.
twitter.com

2023 seçimlerini atlatamayanlar da var.

2023 seçimlerini atlatamayanlar da var.

Hatta 2018...

Hatta 2018...
twitter.com
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Fenerbahçeliler de dertli.

Fenerbahçeliler de dertli.
twitter.com

Bu cidden büyüktü.

Bu cidden büyüktü.
twitter.com

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APerfectCircle

Beni de rize de köpek balığı kovalamıştı... o gün bu gündür açılamıyorum denizde, balinalar zor aldı beni elinden. 2 katımdı pezemenk.

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