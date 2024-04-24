Dizilere Gönderme Yaparak Güldürenlerden İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlanmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dizilere Gönderme Yaparak Güldürenlerden İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlanmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çarşamba günü de ülkedeki mizah rezervlerinin çoğu eski adı Twitter yeni adı X olan mecradan çıktı. Bakalım kimler etkileşime doymuş, kimler takipçilerini güldürmenin keyfini çıkarmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
Önyargılardan mizah çıkarmış.
Çantadan pahalı.
👇
Akülü mü?
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Belediyenin ne suçu var?
👇
Okurken ağzımız yandı.
Kısır vasat.
Sanırsın Kim Kardashian
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İşte öyle bir diziydi.
Helal bacım.
Eskiden 9-10 tane ünlü olurdu.
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