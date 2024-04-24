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Dizilere Gönderme Yaparak Güldürenlerden İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlanmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dizilere Gönderme Yaparak Güldürenlerden İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlanmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 18:33

Çarşamba günü de ülkedeki mizah rezervlerinin çoğu eski adı Twitter yeni adı X olan mecradan çıktı. Bakalım kimler etkileşime doymuş, kimler takipçilerini güldürmenin keyfini çıkarmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Önyargılardan mizah çıkarmış.

Önyargılardan mizah çıkarmış.
twitter.com

Çantadan pahalı.

Çantadan pahalı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Akülü mü?

Akülü mü?
twitter.com
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Belediyenin ne suçu var?

Belediyenin ne suçu var?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Okurken ağzımız yandı.

Okurken ağzımız yandı.
twitter.com

Kısır vasat.

Kısır vasat.
twitter.com

Sanırsın Kim Kardashian

Sanırsın Kim Kardashian
twitter.com
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İşte öyle bir diziydi.

İşte öyle bir diziydi.
twitter.com

Helal bacım.

Helal bacım.
twitter.com

Eskiden 9-10 tane ünlü olurdu.

Eskiden 9-10 tane ünlü olurdu.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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