İçlerindeki Cuk Oturan Küfürlerle Daha da Komik Hale Gelen İsyan Dolu Tweetler
İçlerindeki Cuk Oturan Küfürlerle Daha da Komik Hale Gelen İsyan Dolu Tweetler
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Meşhur bir YouTube yorumuyla başlayalım.
Burada da kendi yetersizliğine bir isyan var.
Çok sert!
Yoğun isyan var.
Sen içme!
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Kulaklığa isyan!
Burada da biraz yaşanmışlık sezdik.
İlginç bir diyalog...
Cidden o ne ya?
Çok üstüne gelmişler...
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Bu nerenin atasözü?
Size de oluyor mu?
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