İçlerindeki Cuk Oturan Küfürlerle Daha da Komik Hale Gelen İsyan Dolu Tweetler

Hakaret, küfür, argo içeren bazı kelimelerin kullanılması elbette hoş karşılanan şeyler değil. Ancak bir farkla... Eğer o durumu veya duyguyu ifade eden küfürlü bir kalıp varsa buna tolerans gösterebiliyoruz. Bir konsept hesap da Twitter'daki yerinde küfürlü paylaşımları derleyerek aldı yürüdü.