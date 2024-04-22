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İçlerindeki Cuk Oturan Küfürlerle Daha da Komik Hale Gelen İsyan Dolu Tweetler

İçlerindeki Cuk Oturan Küfürlerle Daha da Komik Hale Gelen İsyan Dolu Tweetler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.04.2024 - 22:57

Hakaret, küfür, argo içeren bazı kelimelerin kullanılması elbette hoş karşılanan şeyler değil. Ancak bir farkla... Eğer o durumu veya duyguyu ifade eden küfürlü bir kalıp varsa buna tolerans gösterebiliyoruz. Bir konsept hesap da Twitter'daki yerinde küfürlü paylaşımları derleyerek aldı yürüdü.

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Meşhur bir YouTube yorumuyla başlayalım.

Meşhur bir YouTube yorumuyla başlayalım.

Burada da kendi yetersizliğine bir isyan var.

Burada da kendi yetersizliğine bir isyan var.

Çok sert!

Çok sert!

Yoğun isyan var.

Yoğun isyan var.

Sen içme!

Sen içme!
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Kulaklığa isyan!

Kulaklığa isyan!

Burada da biraz yaşanmışlık sezdik.

Burada da biraz yaşanmışlık sezdik.

İlginç bir diyalog...

İlginç bir diyalog...

Cidden o ne ya?

Cidden o ne ya?

Çok üstüne gelmişler...

Çok üstüne gelmişler...
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Bu nerenin atasözü?

Bu nerenin atasözü?

Size de oluyor mu?

Size de oluyor mu?

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