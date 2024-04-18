Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 💅
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Başlayalım!
Abartmış!
Böyle iç olmaz!
Bunu da yanıtlayın!
Zenginler niye böylesiniz?
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Ah be...
👇
Benzer işler...
Kurtarır!
Çok haklı!
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👇
Cehennemin kapılarını kapatmışsın.
Biraz dar mı sanki?
👇
Dönüş çilesi de gündemdeydi.
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Size de iyi gelsin.
Lensin dertleri...
Gerçekler öyle değil.
Çok iyi şop
Retro diyoruz.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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