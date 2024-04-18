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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.04.2024 - 17:26

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 💅

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Abartmış!

Abartmış!
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Böyle iç olmaz!

Böyle iç olmaz!
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Bunu da yanıtlayın!

Bunu da yanıtlayın!
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Zenginler niye böylesiniz?

Zenginler niye böylesiniz?
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Ah be...

Ah be...
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👇

👇
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Benzer işler...

Benzer işler...
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Kurtarır!

Kurtarır!
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Çok haklı!

Çok haklı!
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👇

👇
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Cehennemin kapılarını kapatmışsın.

Cehennemin kapılarını kapatmışsın.
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Biraz dar mı sanki?

Biraz dar mı sanki?
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👇

👇
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Dönüş çilesi de gündemdeydi.

Dönüş çilesi de gündemdeydi.
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Size de iyi gelsin.

Size de iyi gelsin.
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Lensin dertleri...

Lensin dertleri...
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Gerçekler öyle değil.

Gerçekler öyle değil.
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Çok iyi şop

Çok iyi şop
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Retro diyoruz.

Retro diyoruz.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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