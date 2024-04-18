Pozuna Giren Köpeği Sildirmek İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Photoshoplu Yanıtlar
Pozuna Giren Köpeği Sildirmek İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Photoshoplu Yanıtlar
Eski adı Twitter, yeni adı X olan mecranın en iyi özelliklerinden biri de bazı şeylerin birden mizah akımına dönüşmesi ve herkesin elinden geldiğince mizah yeteneklerini sergilemesi. Bir Twitter kullanıcısı da çektirdiği fotoğrafta arka planda dolanan köpeği istemedi. İstemediğine de pişman oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Acil koduyla gönderilen paylaşım şöyle 👇
Arkada da bir köpek var.
Tepkiler de geldi.
Pratik çözümler de...
Ancak shopçu tayfa boş durmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ortaya şöyle eserler çıktı ⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
⬇️
⬇️
⬇️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda