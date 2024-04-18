Pozuna Giren Köpeği Sildirmek İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Photoshoplu Yanıtlar

Eski adı Twitter, yeni adı X olan mecranın en iyi özelliklerinden biri de bazı şeylerin birden mizah akımına dönüşmesi ve herkesin elinden geldiğince mizah yeteneklerini sergilemesi. Bir Twitter kullanıcısı da çektirdiği fotoğrafta arka planda dolanan köpeği istemedi. İstemediğine de pişman oldu.