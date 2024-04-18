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Pozuna Giren Köpeği Sildirmek İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Photoshoplu Yanıtlar

Pozuna Giren Köpeği Sildirmek İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Photoshoplu Yanıtlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.04.2024 - 13:55

Eski adı Twitter, yeni adı X olan mecranın en iyi özelliklerinden biri de bazı şeylerin birden mizah akımına dönüşmesi ve herkesin elinden geldiğince mizah yeteneklerini sergilemesi. Bir Twitter kullanıcısı da çektirdiği fotoğrafta arka planda dolanan köpeği istemedi. İstemediğine de pişman oldu.

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Acil koduyla gönderilen paylaşım şöyle 👇

Acil koduyla gönderilen paylaşım şöyle 👇

Arkada da bir köpek var.

Arkada da bir köpek var.

Tepkiler de geldi.

Tepkiler de geldi.
twitter.com

Pratik çözümler de...

Pratik çözümler de...

Ancak shopçu tayfa boş durmadı.

Ancak shopçu tayfa boş durmadı.
twitter.com
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Ortaya şöyle eserler çıktı ⬇️

Ortaya şöyle eserler çıktı ⬇️
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
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